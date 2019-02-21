Ліга Європи: Арсенал розтрощив БАТЕ, Динамо Загреб, Зальцбург та Зеніт пройшли далі, програвши перший матч

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи, 1/16 фіналу
Арсенал – БАТЕ – 3:0
Голи: Волков, 4 (АГ), Мустафі, 39, Сократіс, 60
Валенсія – Селтік – 1:0
Гол: Гамейро, 70
Вилучення: Талян, 37 (Селтік)
Вільяреал – Спортінг – 1:1
Голи: Форнальс, 80 – Фернандеш, 45+1
Вилучення: Жефферсон, 50 (Спортінг)
Динамо Загреб – Вікторія Пльзень – 4:0
Голи: Оршич, 15, Ділавер, 34, Петковіч, 73, Даббур, 90+4
Вилучення: Лімберскі, 87 (Вікторія Пльзень)
Зальцбург – Брюгге – 3:0
Голи: Шлягер, 17, Дака, 29, 43
Зеніт – Фенербахче – 3:1
Голи: Оздоєв, 4, Азмун, 37, 76 – Топал, 43
Наполі – Цюріх – 2:0
Голи: Верді, 43, Уна, 75
Динамо – Олімпіакос: стартові склади на матч 1/16 Ліги Європи
Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Арсенал розтрощив БАТЕ, Валенсія мінімально обіграла Сельтік, Динамо Загреб та Зальцбург розгромили Вікторію Пльзень та Брюгге відповідно, Вільяреал зіграв внічию зі Спортінгом, Зеніт з Ракицьким у складі здолав Фенербахче, а Наполі знову переміг Цюріх.
Відтак у 1/8 фіналу Ліги Європи пройшли: Арсенал, Валенсія, Динамо Загреб, Зальцбург, Зеніт, Вільяреал та Наполі.