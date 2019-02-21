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Ліга Європи: Арсенал розтрощив БАТЕ, Динамо Загреб, Зальцбург та Зеніт пройшли далі, програвши перший матч

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Ліга Європи: Арсенал розтрощив БАТЕ, Динамо Загреб, Зальцбург та Зеніт пройшли далі, програвши перший матч

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Арсенал – БАТЕ – 3:0

Голи: Волков, 4 (АГ), Мустафі, 39, Сократіс, 60

Валенсія – Селтік – 1:0

Гол: Гамейро, 70

Вилучення: Талян, 37 (Селтік)

Вільяреал – Спортінг – 1:1

Голи: Форнальс, 80 Фернандеш, 45+1

Вилучення: Жефферсон, 50 (Спортінг)

Динамо Загреб – Вікторія Пльзень – 4:0

Голи: Оршич, 15, Ділавер, 34, Петковіч, 73, Даббур, 90+4

Вилучення: Лімберскі, 87 (Вікторія Пльзень)

Зальцбург – Брюгге – 3:0

Голи: Шлягер, 17, Дака, 29, 43

Зеніт – Фенербахче – 3:1

Голи: Оздоєв, 4, Азмун, 37, 76 – Топал, 43

Наполі – Цюріх – 2:0

Голи: Верді, 43, Уна, 75

Динамо – Олімпіакос: стартові склади на матч 1/16 Ліги Європи

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Арсенал розтрощив БАТЕ, Валенсія мінімально обіграла Сельтік, Динамо Загреб та Зальцбург розгромили Вікторію Пльзень та Брюгге відповідно, Вільяреал зіграв внічию зі Спортінгом, Зеніт з Ракицьким у складі здолав Фенербахче, а Наполі знову переміг Цюріх.

Відтак у 1/8 фіналу Ліги Європи пройшли: Арсенал, Валенсія, Динамо Загреб, Зальцбург, Зеніт, Вільяреал та Наполі.

Ліга Європи1/16 фіналу

Зальцбург - Брюгге: Четвер 21 лютого 2019

Зальцбург
Матч завершено
4 : 0
Брюгге
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Ліга Європи Головне Зальцбург - Брюгге Зеніт - Фенербахче Наполі - Цюріх Арсенал - БАТЕ Валенсія - Селтік Вільяреал - Спортінг Лісабон Динамо Загреб - Вікторія Пльзень Фенербахче Фенербахче Динамо Загреб Динамо Загреб Зальцбург Зальцбург БАТЕ БАТЕ Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень Цюріх Цюріх Арсенал Арсенал Валенсія Валенсія Наполі Наполі Вільяреал Вільяреал Зеніт Зеніт Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Селтік Селтік
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