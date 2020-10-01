Загалом у останньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграють 42 команди, які визначать 21 учасника групового етапу другого за рангом єврокубкового турніру. Протистояння на цій стадії ЛЄ вже звично складаються з однієї зустрічі. Українські Десна і Колос вилетіли у попередньому раунді від Вольфсбурга та Рієки відповідно. "Футбол 24" відстежує результати ігрового дня онлайн у цій новині.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля

Відкривати програму ігрового дня мав Арарат нашого Сергія Вакуленка, але через загострення воєнного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією звітний матч перенесли на Кіпр та змінили час проведення – початок о 20:00 замість 17:00. Саме тому першим клубом, який повністю подолав кваліфікацію став ЧФР Клуж. Румунський клуб на власному полі без особливих проблем обіграв КуПС. Двічі у ворота фінів забив Маріо Рондон, а ще один м'яч у свій актив записав Габріель Дебельюх. Голом престижу вже у компенсований час відповів Удо.

Вакуленко традиційно опинився у стартовому складі Арарата, але повторити подвиги двох попередніх раундів не зумів. Нагадаємо, що саме Сергій двічі поспіль виводив свою команду далі, забиваючи переможні голи в овертаймах. Однак Црвена Звезда виявилася занадто складним суперником.

Василь Кравець дебютував за Лех у єврокубках. Польський клуб несподівано вибив із турніру чинного лідера чемпіонату Бельгії – Шарлеруа. Українець провів хорошу гру, але фізичних кондицій поки вистачило лише на 70 хвилин.

Мальме добряче попсував нерви Гранаді, але іспанці з вихованецем Реала – Роберто Сольдадо – на чолі зуміли пройти далі. А от ПСВ спокійно оформив вихід у груповий етап, залишивши за бортом змагань Русенборг. Загребське Динамо здолало естонську Флору.

ЧФР Клуж – КуПС – 3:1

Голи: Рондон, 5, 56, Дебельюх, 42 – Удо, 90+1

Арарат-Вірменія – Црвена Звезда – 1:2

Голи: Ліма – Катай, 45, Фальсінеллі, 60

Динамо Загреб – Флора – 2:1

Голи: Гаврановіч, 11, Адемі, 26 – Синявський, 65

Мальме – Гранада – 1:3

Голи: Бергет, 45 – Мачіс, 30, Пуертас, 58, Еррера, 85

Русенборг – ПСВ – 0:2

Голи: Захаві, 22, Гакло, 61

Шарлеруа – Лех – 1:2

Голи: Фалл, 56 – Рамірес, 34, Пухаш, 41

Слован – АПОЕЛ – початок о 20:00

Хапоель – Вікторія Пльзень – початок о 20:30

Динамо Брест – Лудогорець – початок о 21:00

Копенгаген – Рієка – початок о 21:00

Легія – Карабах – початок о 21:00

Сараєво – Селтік – початок о 21:00

Стандард – Фехервар – початок о 21:00

Базель – ЦСКА Софія – початок о 21:30

Дандлок – Клаксвік – початок о 21:30

Янг Бойз – Тірана – початок о 21:30

АЕК – Вольфсбург – початок о 21:45

Рейнджерс – Галатасарай – початок о 21:45

Ріу Аве – Мілан – початок о 22:00

Спортінг – ЛАСК – початок о 22:00

Тоттенхем – Маккабі – початок о 22:00