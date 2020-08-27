Стартував розіграш нового сезону Ліги Європи. Результати матчів першого кваліфікаційного раунду та успіхи українців – в цій новині на "Футбол 24". Не забувайте натискати F5, щоб стежити за оновленнями.

Андрій Сахневич у складі латвійського Вентспілса пройшов Динамо-Авто. Молдован тренує відомий уродженець Одеської області Ігор Добровольський, а разом з ним вилетіли ще три гравці з українським паспортом: Масалов, Пирогов і Федоров.

Адерінсола Есеола не потрапив у старт Кайрата на матч проти вірменського Ноя. Втім, казахи все вирішили й без нього – забивали конкуренти Есеоли. Наш форвард вийшов на останні 10 хвилин і голом у компенсований час довершив розгром. Екс-гравець збірної України Денис Дедечко не допоміг Ною, відзначившись лише жовтою карткою.

Ліга чемпіонів: Ребров вибив Селтік, Динамо дізналося всіх потенційних суперників у 3 раунді, Мілевський і Ко йдуть далі

Ліга Європи, перший раунд кваліфікації

Венспілс (Латвія) – Динамо-Авто (Молдова) – 2:1

Голи: Вільєла, 22, Козлов, 75 (пен) – Рогач, 15

Вилучення: Палавандішвілі, 90+4 (В)

Кайрат (Казахстан) – Ной (Вірменія) – 4:1

Голи: Гульїгіт, 12, Лав, 35, 70, Есеола, 90+4 – Вог, 8

Ордабаси (Казахстан) – Ботошані (Румунія) – 1:2

Голи: Махлангу, 31 – Хольцманн, 25, Дуганджіч, 33

Нереалізований пенальті: Діакате, 12 (О)