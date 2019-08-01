Маріуполь зіграє проти нідерландської команди в Лізі Європи

Маріуполь дізнався суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20. "Приазовці" спробують пройти нідерландський АЗ.

Ліга Європи 2019/20. Другий кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

Гекен – АЗ – 0:3 (за сумою двох матчів – 0:3)

Голи: Боаду, 42, Стенгс, 57, Тіль, 67

У домашньому поєдинку АЗ володів серйозною перевагою, але втілити її у голи не зумів – Гекен відстояв рахунок 0:0. Друга зустріч команд завершилася розгромом шведів – 0:3. Саме АЗ став суперником Маріуполя.

Зоря у більшості впевнено перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд Ліги Європи

На виїзді голландці також домінували. Ще в першому таймі АЗ завдав 6 ударів у площу воріт Гекена, однак забив ближче до перерви. 21-річний капітан команди Гуус Тіль розрізав оборону шведів класним пасом на 18-річного форварда Мірона Боаду, а той відкрив рахунок.

У другому таймі Боаду міг оформити дубль, але не реалізував вихід на ворота Гекена. Втім, юнак першим встиг на підбирання та асистував 20-річному Келвіну Стенгсу. Згодом Боаду віддав борг капітану – хороший пас з флангу на Тіля привів до розгрому господарів.

Поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – АЗ відбудеться 8 серпня в Україні, а матч-відповідь у Нідерландах запланований на 15 серпня.

Українці в Лізі Європи: Яремчук голом допоміг Генту пройти далі, Григорчук уникнув ганьби від команди з Андорри