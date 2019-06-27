Ліга Європи 2019/20, перший попередній раунд: результати перших матчів

Стартувала кваліфікація Ліги Європи 2019/20. Боротьбу за потрапляння у груповий турнір розпочали 14 команд.
Ліга Європи 2019/20. Перший попередній раунд, перші матчі
Баррі (Уельс) – Кліфтонвіль (Північна Ірландія) – 0:0
Прогрес (Люксембург) – Кардіфф Метрополітан Юніверсіті (Уельс) – 1:0
Класвік (Фарери) – Тре Фіорі (Сан-Маріно) – 5:1
Попередній раунд кваліфікації ЛЧ: Санта-Колома і Феронікелі проходять у фінал завдяки мінімальним перемогам
Сан-Жуліа (Андорра) – Європа (Гібралтар) – 3:2
Пріштіна (Косово) – Сент-Джозефс (Гібралтар) – 1:1
Баллімена Юнайтед (Північна Ірландія) – Рунавік (Фарери) – 2:0
Ла-Фіоріта (Сан-Маріно) – Енгордані (Андорра) – 0:1.
Традиційно у першому попередньому раунді кваліфікації Ліги Європи беруть участь представники найслабших чемпіонатів – Андорри, Гібралтару, Косова, Сан-Маріно, Люксембургу, Фарер, Уельсу та Північної Ірландії. У перших матчах перемоги здобули Сан-Жуліа, Класфік, Прогрес, Баллімена Юнайтед та Енгордані.
Матчі-відповіді пройдуть 2 та 4 липня.