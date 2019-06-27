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Ліга Європи 2019/20, перший попередній раунд: результати перших матчів

27 червня 23:35 339 Читать на русском
Ліга Європи 2019/20, перший попередній раунд: результати перших матчів
Стартувала кваліфікація ЛЄ 2019/20 / фото із соцмереж

Стартувала кваліфікація Ліги Європи 2019/20. Боротьбу за потрапляння у груповий турнір розпочали 14 команд.

Ліга Європи 2019/20. Перший попередній раунд, перші матчі

Баррі (Уельс) – Кліфтонвіль (Північна Ірландія) – 0:0

Прогрес (Люксембург) – Кардіфф Метрополітан Юніверсіті (Уельс) – 1:0

Класвік (Фарери) – Тре Фіорі (Сан-Маріно) – 5:1

Попередній раунд кваліфікації ЛЧ: Санта-Колома і Феронікелі проходять у фінал завдяки мінімальним перемогам

Сан-Жуліа (Андорра) – Європа (Гібралтар) – 3:2

Пріштіна (Косово) – Сент-Джозефс (Гібралтар) – 1:1

Баллімена Юнайтед (Північна Ірландія) – Рунавік (Фарери) – 2:0

Ла-Фіоріта (Сан-Маріно) – Енгордані (Андорра) – 0:1.

Традиційно у першому попередньому раунді кваліфікації Ліги Європи беруть участь представники найслабших чемпіонатів – Андорри, Гібралтару, Косова, Сан-Маріно, Люксембургу, Фарер, Уельсу та Північної Ірландії. У перших матчах перемоги здобули Сан-Жуліа, Класфік, Прогрес, Баллімена Юнайтед та Енгордані.

Матчі-відповіді пройдуть 2 та 4 липня.

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