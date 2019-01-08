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БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО - ЧЕЛСІ БАРСЕЛОНА - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Арсенал – Ренн, Інтер – Айнтрахт та ще 4 матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Анонс

08:30 302 Читать на русском
Арсенал – Ренн, Інтер – Айнтрахт та ще 4 матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Анонс
Арсенал – Ренн, Інтер – Айнтрахт та ще 4 матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Анонс

Анонси та прогнози повторних поєдинків 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Краснодар – Валенсія

14 березня, 19:55. Краснодар, стадіон Краснодар

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Іспанська Валенсія поїхала до Росії зі слизькою перевагою. У першому матчі "кажани" вже в першому таймі створили комфортну перевагу зусиллями Родріго (форвард оформив дубль), але недоречно пропустили випад Клаесона в середині другого тайму. Тепер "чорно-зеленим" удома достатньо забити один м'яч і не пропустити. Завдання не виглядає непосильним для наразі другої команди російської Прем'єр-ліги. Хоча в другій половині сезону краснодарці ще не перемагали.

Натомість Валенсія не програє вже 11 матчів поспіль у всіх турнірах. Зокрема, хлопці Марселіно здобули перемоги в чотирьох останніх поєдинках. А в неділю левантійці взагалі спромоглися вирвати 3 очки в Жирони на 90-й хвилині. До того ж, у меншості. Найімовірніше, в Краснодарі заб'ють обидві команди, тому шанси господарів на вихід до чвертьфіналу виглядають примарнішими. А непогано форма атакувальних гравців Валенсії (Гедеша, Гамейро та Родріго) роблять гостей фаворитами цього протистояння, навіть попри важку подорож на 4,5 тисячі км.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Інтер – Айнтрахт

14 березня, 22:00. Мілан, Джузеппе Меацца

Головний арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)

Міланський Інтер і франкфуртський Айнтрахт другий етап свого протистояння розпочнуть із чистого аркуша, адже в першому матчі команди голів не забивали. Ця обставина робить вразливими "нерадзуррі", оскільки в разі гола в їхні ворота доведеться забивати два у відповідь. Із цим можуть виникнути проблеми. Продовжує конфліктувати з керівництвом клубу лідер атаки Мауро Ікарді, тому в атаці всі надії Лучано Спаллетті знову мали бути пов'язані з Лаутаро Мартінесом. Але аргентинець у Франкфурті отримав "гірчичник" і матч-відповідь пропустить. Із форвардів в Інтера залишився хіба Бальде Кейта, який забив лише 4 м'ячі в Серії А. Звісно, ще є варіант, що хтось із атакувальних півзахисників зіграє "фальшиву дев'ятку".

Зате немає проблем в атаці Айнтрахт. В останніх чотирьох із 5-ти матчів франкфуртці забивали мінімум тричі. Тріо в складі Ребіча, Йовіча, Аллє впродовж сезону наводить жах на більшість суперників у Бундеслізі та в єврокубках. Проте, перший із них змушений був пропустити останні два матчі "орлів" через травму коліна. Вакантне місце в старті може дістатися Пасієнсії, який у матчі з Фортуною у понеділок провів один із м'ячів Айнтрахта. Та вболівальники Інтера зроблять усе можливе, щоб домашня арена міланців стала нездоланною фортецею для франкфуртців.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Арсенал – Ренн

14 березня, 22:00. Лондон, Емірейтс

Головний арбітр: Андріс Трейманіс (Латвія)

Лондонський Арсенал своїми руками створив величезні проблеми перед матчем-відповіддю. У Ренні все йшло за планом – Івобі відкрив рахунок у дебюті, "каноніри" могли забивати ще, але на перерву пішли не тільки за нічийного рахунку, а ще й у меншості. Реалізувати більшість "червоно-чорні" змогли вже в другому таймі.

Та навіть після 3:1 у першому матчі складно сприймати Ренн як безумовного фаворита протистояння. Ще свіжі в пам'яті два поєдинки Ренна з київським Динамо на груповому етапі, коли український гранд двічі переграв команду з Бретані. Та з того часу над Роазон Парком розсіялися хмари. На посаді головного тренера Сабрі Лямуші змінив Стефан Жульєн і покращив справи команди в чемпіонаті та на континентальному рівні. Та навряд цього вистачить, щоб "потягатися" з Арсеналом на Емірейтс. Тим більше, Унаї Емері може розраховувати на вихід двох своїх зірок – Обамеянга та Ляказетта, якому УЄФА вчасно скоротив дискваліфікацію.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Вільяреал – Зеніт

14 березня, 22:00. Вільяреал, Ель Мадригал

Головний арбітр: Артур Діаш (Португалія)

Приємну несподіванку тиждень тому багатьом уболівальникам зробив Вільяреал. "Жовта субмарина", яка ледь не йде на дно в чемпіонаті Іспанії, ефектно переграла пітерський Зеніт на виїзді в першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ. Перемогу в Росії важко назвати незаслуженою – Вільяреал переграв суперника за всіма показниками, а в другому таймі ледь не зім'яв пітерців.

На цій хвилі успіху Вільяреал на вихідних здобув ще й перемогу в Ла Лізі, піднявшись із зони вильоту. Переміг і Зеніт, хоча перемога над Уфою у РФПЛ стала вольовою. Забив свій черговий гол і зимовий новачок російського гранда Сердар Азмун. В іранця 5 м'ячів у чотирьох останніх матчах, але навіть його результативності, вочевидь, буде замало для того, щоб пройти Вільяреал і вийти до чвертьфіналу.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Славія Прага – Севілья

14 березня, 22:00. Прага, Еден

Головний арбітр: Аляксєй Кульбаков (Білорусь)

Ще одна сенсація за участі іспанського клубу минулого тижня сталася в Севільї. Щоправда, для місцевих фанатів, найімовірніше, результат першого матчу зі Славією став шоком. Нервіонці двічі виходили вперед у ході поєдинку, проте пражани зуміли двічі відігратися й, зрештою, вивезли з Рамон Санчес Пісхуана перспективну нічию.

Криза в Севільї відверто затягнулася й місцева преса щосили шукають наступника Пабло Мачіну. Та його хлопці, здається, потрохи намацують шлях повернення на стежку перемог. У неділю Бен-Єддер (туніський француз оформив хет-трик) і Ко зігнали свою злість на Реал Сосьєдаді (5:2) і з гарним настроєм полетіли до чеської столиці. Це , а також непомірно більший досвід Севільї, можуть стати вирішальними чинниками на користь іспанців в дуелі за вихід до 1/4 фіналу.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Бенфіка – Динамо Загреб

14 березня, 22:00. Лісабон, Да Луж

Головний арбітр: Деніз Айтекін (Німеччина)

Із поганим результатом першого поєдинку до другого матчу в протистоянні підходить і лісабонська Бенфіка. "Орли" володіли ініціативою у виїзному матчі проти загребського Динамо, але так і не змогли забити хорватам. Те, що не вдалося гостям із Португалії, зробили натомість господарі. Бруно Петковіч реалізував пенальті в першому таймі матчу на Максімірі та подарував балканцям надію на вихід до 1/4 фіналу.

Проте, мінімальна перемога вдома не робить "динамівців" Загреба фаворитом протистояння. Усі об'єктивні чинники говорять на користь Бенфіки, тому в гостях команді Рене Помса буде надзвичайно важко. Хорватам варто спробувати зіграти в свій футбол, а не змагатися з лісабонцями у відкритому футболі чи паркувати "автобус" перед власними воротами. Багато праці та трохи фортуни можуть стати запорукою успіху Динамо, але й Бенфіка має підстави вірити в дещицю талану...

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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