Ліга Європи 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналами

Букмекери оновили прогнози на Лігу Європи 2018/19. "Футбол 24" представляє нові коефіцієнти на фаворитів ЛЄ перед півфіналами турніру.

До півфіналу Ліги Європи 2018/19 пробились Арсенал, Челсі, Валенсія та Айнтрахт Франкфурт. На всіх вони виграли три Кубки УЄФА/Ліги Європи – жодного трофею не здобув лише Арсенал. Айнтрахт завоював Кубок УЄФА у 1980 році, обігравши у фіналі Борусію М. Валенсія у 2004-му виявилась сильнішою за Марсель, а Челсі у 2013 році у вирішальному матчі здолав Бенфіку.

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Арсенал мав шанс здобути Кубок УЄФА у 2000 році, проте у фінальному поєдинку з Галатасараєм "каноніри" поступились у серії післяматчевих пенальті. А от цього року букмекери оцінюють шанси Арсенала на перемогу в турнірі доволі високо. Свою роль відіграє і фактор Унаї Емері, який свого часу тричі поспіль вигравав Лігу Європи на чолі Севільї.

У чвертьфіналі Челсі залишив за бортом турніру празьку Славію (нагадаємо, в 1/8 фіналу лондонці каменя на камені не залишили від Динамо – 8:0 за сумою двох матчів). Айнтрахт у божевільному протистоянні вибив Бенфіку (2:4, 2:0). Валенсія впевнено здолала Вільяреал (3:1, 2:0), а Арсенал – Наполі (2:0, 1:0).

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BWin вважає головним фаворитом Ліги Європи лондонський Челсі та пропонує поставити на перемогу в турнірі команди Саррі з коефіцієнтом 2,45. Трохи нижче оцінюють шанси Арсенала – 3,40. Тріумф Валенсії та Айнтрахта оцінюється у 4,75 та 5,25 відповідно. До слова, Челсі та Арсенал вважаються фаворитами і півфінальних пар.

William Hill дає наступні котирування на переможця Ліги Європи 2018/19:

Челсі – 2,25

Арсенал – 3,25

Валенсія – 4,33

Айнтрахт – 8,00

Bet365 також вважає Челсі головним фаворитом Ліги Європи, а франкфуртський Айнтрахт – головним аутсайдером серед учасників півфіналу.

Коефіцієнт на перемогу Челсі – 2,50, на Арсенал – 3,50. Шанси Валенсії та Айнтрахта на взяття євротрофею оцінюються у 4,50 та 6,50 відповідно.

Нагадаємо, перші півфінальні поєдинки Ліги Європи пройдуть 2 травня, матчі-відповіді – 9 травня. Фінал Ліги Європи 2018/19 пройде у Баку 29 травня, номінальним господарем вирішального матчу буде переможець пари Арсенал – Валенсія.

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