Ліга Європи, 1/8 фіналу

Гранада – Мольде – 2:0

Голи: Моліна, 26, Сольдадо, 76

Вилучення: Елінгсен, 71 (М)

Олімпіакос – Арсенал – 1:3

Голи: Ель-Арабі, 58 – Едегор, 34, Габріел, 79, Елнені, 85

Тоттенхем – Динамо Загреб – 2:0

Голи: Кейн, 25, 70

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В одній з пар аутсайдерів турніру Гранада впевнено переграла Мольде, забивши по голу у кожному із таймів.

Арсенал добре запам'ятав минулорічний виліт з Ліги Європи від Олімпіакоса – лондонці поквитались з кривдниками. Підопічні Артети повністю заволоділи ініціативою у матчі і тричі відзначились у воротах господарів. Греки голом престижу залишили натяк на мінімальну інтригу перед матчем-відповіддю.

Динамо Загреб не пророкували багато шансів у двобої з Тоттенхемом, що і підтвердилось на полі. Хорвати змогли достойно оцінити бомбардирські навички головної зірки команди Моурінью – Харрі Кейна, який дублем наблизив "шпор" до чвертьфіналу Ліги Європи.

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