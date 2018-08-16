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Ліга Європи, кваліфікація: Генк Маліновського вибив Лех Костевича, Легія сенсаційно вилітає від команди з Люксембургу

22:55 495 Читать на русском
Ліга Європи, кваліфікація: Генк Маліновського вибив Лех Костевича, Легія сенсаційно вилітає від команди з Люксембургу
Генк Маліновського виби Лех Костевича, Легія сенсаційно вилітає від команди з Люксембургу

Закінчились чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Генк Руслана Маліновського обіграв Лех Костевича та вийшов у раунд плей-офф.

Бешикташ несподівано зазнав поразки від ЛАСКа, проте проходить далі завдяки голу на виїзді.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Маккабі Тель-Авів – Пюнік – 2:1

Голи: Міча, 55, Атар, 68 – Войнов, 11

Динамо Брест – Аполлон – 1:0

Гол: Нєхайчік, 86

ЛАСК – Бешикташ – 2:1

Голи: Жоау Віктор, 42, Фрейзер, 69 – Негредо, 90

Аталанта – Хапоель Хайфа – 2:0

Голи: Сапата, 71, Корнеліус, 90

Базель – Вітесс – 1:0

Гол: Аєті, 30

Брондбю – Спартак Суботіца – 2:1

Голи: Кайзер, 68, Вільчик, 90 – Главчіч, 80

Дюделанж – Легія – 2:2

Голи: Стумпф, 7, Штельвіу, 17 – Канте, 33, 86

Зрінські – Лудогорець – 1:1

Голи: Більбія, 90 – Кешерю, 24

Лех Познань – Генк – 1:2

Голи: Цівка, 50 – Самата, 19, Троссард, 45 (пен.)

Марібор – Рейнджерс – 0:0

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Аталанта - Хапоель Хайфа: Четвер 16 серпня 2018

Аталанта
Матч завершено
2 : 0
Хапоель Хайфа
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Теги
Ліга Європи Аталанта - Хапоель Хайфа Базель - Вітесс Брондбю - Спартак Суботіца Дюделанж - Легія Зрінські - Лудогорець Лех - Генк Марібор - Рейнджерс Маккабі Тель-Авів - Пюнік Динамо Брест - Аполлон ЛАСК - Бешикташ
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