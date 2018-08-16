Ліга Європи, кваліфікація: Генк Маліновського вибив Лех Костевича, Легія сенсаційно вилітає від команди з Люксембургу

Закінчились чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".
Генк Руслана Маліновського обіграв Лех Костевича та вийшов у раунд плей-офф.
Бешикташ несподівано зазнав поразки від ЛАСКа, проте проходить далі завдяки голу на виїзді.
Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді
Маккабі Тель-Авів – Пюнік – 2:1
Голи: Міча, 55, Атар, 68 – Войнов, 11
Динамо Брест – Аполлон – 1:0
Гол: Нєхайчік, 86
ЛАСК – Бешикташ – 2:1
Голи: Жоау Віктор, 42, Фрейзер, 69 – Негредо, 90
Аталанта – Хапоель Хайфа – 2:0
Голи: Сапата, 71, Корнеліус, 90
Базель – Вітесс – 1:0
Гол: Аєті, 30
Брондбю – Спартак Суботіца – 2:1
Голи: Кайзер, 68, Вільчик, 90 – Главчіч, 80
Дюделанж – Легія – 2:2
Голи: Стумпф, 7, Штельвіу, 17 – Канте, 33, 86
Зрінські – Лудогорець – 1:1
Голи: Більбія, 90 – Кешерю, 24
Лех Познань – Генк – 1:2
Голи: Цівка, 50 – Самата, 19, Троссард, 45 (пен.)
Марібор – Рейнджерс – 0:0