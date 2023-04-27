Матч Наполі з Салернітаною перенесено з суботи на неділю.

Ліга Серії А задовольнила запит неаполітанського префекта щодо перенесення матчу 32 туру чемпіонату Наполі – Салернітана з суботи на неділю, 30 квітня. Про це інформує Il Mattino.

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Зустріч відбудеться о 15:00 за місцевим часом (о 16:00 за київським). Це означає, що до стартового свистка гравці Наполі знатимуть результат зустрічі Інтер – Лаціо. У разі невиграшу Лаціо і перемоги команди Спаллетті в регіональному дербі Наполі достроково оформить виграш першого Скудетто за 33 роки.

Матч 33 туру Серії А між Удінезе і Наполі також було перенесено на один день – з вівторка на середу.

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