Збірна України дізналася свій кошик для жеребкування наступної Ліги націй – відомі потенційні суперники "синьо-жовтих"
Збірна України потрапила у другий кошик жеребкування Ліги націй наступного сезону.
Під час жеребкування сезону 2026/27 Україна перебуватиме в другому кошику разом з командами Швейцарії, Австрії та Боснії і Герцеговини. Відповідно, з цими командами "синьо-жовті" не зіграють.
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Склад кошиків дивізіону В Ліги націй сезону 2026/27:
Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.
Кошик 2: Україна, Швейцарія, Австрія, Боснія і Герцеговина.
Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.
Кошик 4: Швеція, Північна Ірландія, Північна Македонія, Косово.
Нагадаємо, збірна України у плей-офф нинішнього розіграшу поступилася Бельгії з рахунком 3:4 за сумою двох матчів та залишилася у дивізіоні В Ліги націй.
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