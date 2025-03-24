Під час жеребкування сезону 2026/27 Україна перебуватиме в другому кошику разом з командами Швейцарії, Австрії та Боснії і Герцеговини. Відповідно, з цими командами "синьо-жовті" не зіграють.

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Склад кошиків дивізіону В Ліги націй сезону 2026/27:

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.

Кошик 2: Україна, Швейцарія, Австрія, Боснія і Герцеговина.

Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.

Кошик 4: Швеція, Північна Ірландія, Північна Македонія, Косово.

Нагадаємо, збірна України у плей-офф нинішнього розіграшу поступилася Бельгії з рахунком 3:4 за сумою двох матчів та залишилася у дивізіоні В Ліги націй.

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