Ліга націй: визначились усі учасники фіналу чотирьох
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За підсумками групового етапу Ліги націй стали відомі імена претендентів на звання переможця турніру.
Італія, Франція, Бельгія та Іспанія стали учасниками другого в історії фіналу чотирьох Ліги націй.
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Жеребкування вирішальної стадії має відбутись незабаром, 3 грудня. Матчі будуть проведені в Італії, півфінали 6 та 7 жовтня 2021 року, а фінал – 10-го.
Зазначимо, що Ліга націй точно отримає нового тріумфатора – єдиним переможцем в історії турніру є Португалія.
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