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Ліга націй: УЄФА змінив порядок формування груп – збірна України отримає додаткового суперника

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Ліга націй: УЄФА змінив порядок формування груп – збірна України отримає додаткового суперника
Португалія – перший володар трофею ЛН / Фото УЄФА

Новоспечений турнір Ліга націй вже зазнав кількох поправок.

Союз європейських футбольних асоціацій вирішив збільшити кількість команд дивізіону А з 12 до 16 збірних, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Усі команди будуть розбиті на 4 групи по 4 команди (раніше в групах було по три команди). Таких же змін зазнають дивізіони В і С. Натомість в дивізіоні D залишиться лише 7 команд.

Нагадаємо, за підсумками першого розіграшу Ліги націй Україна очолила свою групу і піднялась в елітний дивізіон А.

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