Завершився груповий етап Ліги націй 2024/25. "Футбол 24" знайомить із ситуацією, яка склалася в турнірній таблиці та розкриває місце збірної України.

Дивізіон А

Список учасників "Фіналу восьми" був відомий заздалегідь. За звання четвертого чемпіона Ліги націй поборються Португалія, Хорватія, Франція, Італія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Данія.

Список третіх місць дивізіону А особливо цікавить Уараїну. Шотландія, Бельгія, Угорщина і Сербія – якась із цих команд стане суперником "синьо-жовтих" у перехідних матчах. Польща, Ізраїль, Боснія та Швейцарія прощаються з елітою Ліги націй.

Дивізіон В

Чехія, Англія, Норвегія та Уельс напряму піднімаються у перший дивізіон. Компанія України у перехідних матчах – Греція, Австрія і Туреччина. Грузія, Ірландія, Словенія та Ісландія будуть боротися за виживання на цьому рівні. Албанії, Фінляндії, Казахстану і Чорногорії вже не допоможе нічого.

Дивізіон С

Швеція, Північна Македонія та Північна Ірландія святкують вихід у дивізіон В. Четверта пряма путівка зависла у повітрі через скандально зірваний матч Румунія – Косово. Для Естонії, Кіпру, Білорусі і Фарер розіграш Ліги націй завершився, бо вони вже нікуди не дінуться з Ліги С. Латвія та Люксембург ще зіграють у перехідних матчах, а Литва та Азербайджан падають на дно.

Дивізіон D

Історичним досягненням відзначилася збірна Сан-Маріно, яка разом з Молдовою йде на підвищення. Гібралтар і Мальта можуть скласти їм компанію, якщо виграють перехідні матчі. Ліхтенштейн і Андорра – найслабші команди сезону.

Україна прорвалась у стикові матчі за еліту Ліги націй – Яремчук, Зінченко і Ко здолали Албанію у вирішальній грі