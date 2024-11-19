Ліга націй, 6-й тур

Дивізіон В

Уельс – Ісландія – 4:1

Голі : Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Вілсон, 79 – Гудьйонсен, 7

Чорногорія – Туреччина – 3:1

Голи: Крстович, 29, 45, 73 – Їлдіз, 37

Дивізіон С

Швеція – Азербайджан – 6:0

Голи: Кулусевскі, 10, 57, Дьокереш, 26, 37, 58, 70

Словаччина – Естонія – 1:0

Гол: Стрілець, 72

Дивізіон D

Мальта – Андорра – 0:0

Вилучений : Ментц, 17 (Мальта)

Нападник Суонсі Ліам Каллен запам'ятовує матч з Ісландією на все життя. На цій зустрічі він забив свої перші м'ячі за збірну команду Уельсу (а також віддав асиста) і виправдав своє прізвисько на національному рівні – "Мессі з Кілгетті". Воно з'явилося у форварді на початку 2023 року випадковим чином. Після перемоги Суонсі над Вотфордом наставник "лебедів" Рассел Мартін назвав Каллена "Мессі з Тенбі" (через рідне місто гравця), після чого сам Каллен дав зрозуміти, що вважав за краще б, щоб його назвали "Мессі з Кілгетті" – на честь його рідного села.

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Завдяки цьому дублю Уельс обіграв Ісландію і, у свою чергу, обійшов Туреччину – команда Вінченцо Монтеллі сенсаційно поступила в гостях Чорногорії, яка перед цим матчем програла всі свої 5 зустрічей. У чорногорців теж знайшовся свій бомбардир, який утворив хет-трик – форвард Лечче Нікола Крстович, якого цього сезону в Італії дуже сильно критикують за марнотратство.