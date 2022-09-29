Шість поєдинків збірної України у сезоні Ліги націй 2022/23 поповнили бюджет УАФ на немаленьку суму.

Україна завершила виступи у ЛН нічиєю з Шотландією. Результат поєдинку не дозволив підопічним Олександра Петракова підвищитись в еліту та отримати додаткові фінансові бонуси, повідомляє ESPN.

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За турнір "синьо-жовті" заробили гарантовані 1,5 мільйона євро з "фонду солідарності". Цю суму отримала кожна країна-учасниця дивізіону В незалежно від результату. Збірним, які стали тріумфаторами своїх ліг, як от Шотландія, гонорар подвоять.

Кожен представник дивізіону А заробив 2,25 мільйона у євровалюті, дивізіону С – 1,125 млн, а дивізіону D – 750 тисяч.

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