Ліга націй, 5-й тур

Португалія – Польща – 5:1

Голи: Леау, 59, Роналду, 72 (з пенальті), 87, Фернандеш, 80, Нету, 83 – Марчук, 88

Шотландія – Хорватія – 1:0

Гол: Макгінн, 86

Швейцарія – Сербія – 1:1

Голи: Амдуні, 78 – Терзіч, 88

Після того, як Роберто Мартінес оголосив заявку на матчі з Польщею та Хорватією, склад Португалії зазнав втрат. Основний опорний півзахисник Палінья був недоступний, і тренеру "селесау" довелося вдатися до експериментів. У домашньому матчі з Польщею за опорну зону відповідали Жоау Невеш і Бернарду Сілва.

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У першому таймі полякам вдалося стримати натиск Роналду і компанії. Перед самою перервою роздратований Кріштіану заробив попередження і почув із гостьового сектору провокаційні вигуки: "Мессі! Мессі!". А ось жовта картка для Бруну Фернандеша стала фатальною – він пропустить наступний матч своєї команди з Хорватією.

Після перерви "кадра" все ж таки дала слабину – на 59-й хвилині Рафаел Леау замкнув передачу Нуну Мендеша та вивів свою команду вперед, а трохи згодом одноклубник і конкурент Олександра Зінченка за Арсеналом Якуб Ківйор зіграв рукою у власному штрафному майданчику – і подарував КР7 можливість забити свій 909-й гол у кар'єрі. На цьому форвард Аль-Насра не заспокоївся і пізніше віддав гольову передачу на Нету і забив вже з гри 910-й гол у кар'єрі – ударом бісіклетою.

Півзахисник загребського Динамо Петар Сучіч отримав протягом першого тайму матчу з Шотландією два попередження і достроково залишив поле. Лука Модріч довго оскаржував друге – фатальне – попередження Сучіча, за що сам отримав жовту. Як і Бруну Фернандеш, півзахисник Реала теж пропустить наступний матч своєї команди в Лізі націй.

Вилучення полегшило господарям завдання – і наприкінці зустрічі вони дотиснули Хорватію. Автором єдиного гола на 86-й хвилині став півзахисник Астон Вілли Джон Макгінн. Завдяки цьому успіху Шотландія наздогнала Польщу за очками в турнірній таблиці і все ще зберігає шанси на вихід у плей-офф із другого місця. Матч із Польщею в останньому турі стане вирішальним.

Цюрих – не найкраще місце для збірної Швейцарії, остання перемога "Наті" в цьому місті була здобута в жовтні 2007 року над Австрією. Відтоді п'ять ігор закінчилися двома нічиїми зі США (1:1) і Косово (1:1) і трьома поразками – у двох контрольних матчах з Нігерією (0:1) і Боснією і Герцеговиною (0:2), а також у кваліфікації до ЧС-2008 з Люксембургом (1:2).

Не змогла команда Мурата Якіна здолати і сербів. Цей результат відправив Швейцарію прямо в Дивізіон В – "Наті" вперше у своїй історії вилетіли з еліти. Попри забитий господарями пізній м'яч, утримати перевагу їм не вдалося – на 88-й хвилині Алекса Терзіч із передачі Душана Влаховіча рахунок зрівняв.