Ліга націй: провідне видання Іспанії дало фантастичну оцінку збірній України

Збірна України зустрінеться з Іспанією на груповому етапі Ліги націй-2020/21. Видання AS дало цікаву експрес-оцінку майбутньому супернику "Ла Рохи".

"Синьо-жовтих" називають "захоплюючим виводком Шевченка", зважаючи на велику кількість обдарованих молодих футболістів.

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"Одне з відкриттів кваліфікації до Євро-2020. Шевченко розкрився як великий тренер, здатний перемагати Португалію з молодими виконавцями. Вони залишили позаду Роналду та Ко у незабутньому матчі в Києві. Після багатьох неспокійних років, попри хороше покоління гравців Динамо і Шахтаря, саме легенда українського футболу Шевченко повернув збірну на правильний шлях.

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В Україні з'явилось чимало талановитих футболістів, за якими варто стежити уважніше: Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Маліновський або Яремчук. Шевченко зібрав у своєму складі цікавих лівоногих гравців, які надають команді особливого шарму.

Не забувайте, що Україна є чинним чемпіоном світу (U-20). Андрій Лунін і декілька інших футболістів з тієї команди залучаються до лав національної збірної. Безумовно, збірна України – дуже важкий суперник для Іспанії", – зазначив автор статті Аріц Габілондо.

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