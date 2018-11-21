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Ліга націй: Польща офіційно оформила виліт у дивізіон В, Сербія та Шотландія виграли свої групи

20 листопада 23:38 183 Читать на русском
Ліга націй: Польща офіційно оформила виліт у дивізіон В, Сербія та Шотландія виграли свої групи
Збірна Португалії / соцмережі

Відбулися завершальні матчі Ліги націй у дивізіонах А, C, D.

Андре Сілва вивів португальців вперед на 34-й хвилині матчу. Після перерви Перрейра залишив команду Сантуша в меншості, чим майже відразу скористався Мілік, відновивши рівновагу. Завдяки цій нічиїй Польща гарантувала собі місце у другому кошику при жеребкуванні кваліфікації до Євро-2020.

Шотландія у видовищному матчі здолала Ізраїль та забезпечила собі право піднятися у дивізіон В.

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Румунії для промоушену не вистачило перемоги перемоги над Чорногорією. Оскільки в паралельному матчі Сербія розромила Литву, яка опустилась в дивізіон С.

Косово в очній зустрічі за вихід у дивізіон С розтрощило Азербайджан, забивши 4 голи у ворота суперника. Мальта вдома не змогла обіграти Фарерські острови і залишилась четвертою у своїй групі.

Ліга націй, група А

Португалія – Польща – 1:1

Голи: Сілва, 34 – Мілік, 66

Вилучення: Перейра, 63

Ліга націй, група С

Сербія – Литва – 4:1

Голи: Зулпа, 51 (автогол), Мітровіч, 58, Прійовіч, 71, Льяїч, 74 – Петравікус, 64

Чорногорія – Румунія – 0:1

Гол: Тукудін, 44

Шотландія – Ізраїль – 3:2

Голи: Форрест, 34, 43, 63 – Кайал, 9, Зехаві, 75

Ліга націй, група D

Косово – Азербайджан – 4:0

Голи: Дзенеллі, 2, 50, 76, Рахмані, 61

Мальта – Фарерські острови – 1:1

Голи: Корболан, 4 – Йоенсен, 3

Ліга націй6 тур

Португалія - Польща: Вівторок 20 листопада 2018

Португалія
Матч завершено
1 : 1
Польща
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