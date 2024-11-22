Жеребкування Ліги націй розпочалося у п'ятницю, 22 листопада, о 13:00 за Києвом. Церемонію можна було переглянути на MEGOGO (за наявності відповідної підписки). "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію у цій новині. Збірна України після перемоги над Албанією побореться за вихід у Лігу А. "Синьо-жовті" отримали в суперники Бельгію, з якою зустрічались на Євро-2024.

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Результати жеребкування плей-офф Ліги націй УЄФА 2024/25:

Плей-офф груп С/D

Гібралтар – Латвія

Мальта – Люксембург

Плей-офф груп B/С

Косово – Ісландія

Болгарія – Ірландія

Вірменія – Грузія

Словаччина – Словенія

Плей-офф груп А/B

Туреччина – Угорщина

Бельгія – Україна

Австрія – Сербія

Греція – Шотландія

1/4 фіналу

Нідерланди – Іспанія

Данія – Португалія

Хорватія – Франція

Італія – Німеччина

1/2 фіналу

Італія / Німеччина – Данія / Португалія

Нідерланди / Іспанія – Хорватія / Франція

Склад кошиків

1/4 фіналу

Кошик 1 (переможці груп Ліги А) – Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги А) – Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія.

За місця в Лізі А

Кошик 1 (треті команди груп Ліги А) – Шотландія, Сербія, Угорщина, Бельгія.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги В) – Греція, Австрія, Туреччина, Україна.

За місця в Лізі В

Кошик 1 (треті команди груп Ліги В) – Словенія, Грузія, Ісландія, Ірландія.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги С) – Словаччина, Косово, Болгарія, Вірменія.

За місця в Лізі C

Кошик 1 (найкращі четверті команди груп Ліги С) – Латвія, Люксембург.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги D) – Мальта, Гібралтар.

Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А пройдуть 20 та 23 березня 2025 року. Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня. Стикові поєдинки між Лігами C/D заплановані на 26 та 31 березня 2026 року.

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