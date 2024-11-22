Жеребкування плей-офф Ліги націй: складний суперник для України, світова класика у чвертьфіналі – усі результати
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф Ліги націй 2024/25. Збірна України дізналася суперника.
Жеребкування Ліги націй розпочалося у п'ятницю, 22 листопада, о 13:00 за Києвом. Церемонію можна було переглянути на MEGOGO (за наявності відповідної підписки). "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію у цій новині. Збірна України після перемоги над Албанією побореться за вихід у Лігу А. "Синьо-жовті" отримали в суперники Бельгію, з якою зустрічались на Євро-2024.
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Результати жеребкування плей-офф Ліги націй УЄФА 2024/25:
Плей-офф груп С/D
Гібралтар – Латвія
Мальта – Люксембург
Плей-офф груп B/С
Косово – Ісландія
Болгарія – Ірландія
Вірменія – Грузія
Словаччина – Словенія
Плей-офф груп А/B
Туреччина – Угорщина
Бельгія – Україна
Австрія – Сербія
Греція – Шотландія
1/4 фіналу
Нідерланди – Іспанія
Данія – Португалія
Хорватія – Франція
Італія – Німеччина
1/2 фіналу
Італія / Німеччина – Данія / Португалія
Нідерланди / Іспанія – Хорватія / Франція
Склад кошиків
1/4 фіналу
Кошик 1 (переможці груп Ліги А) – Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги А) – Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія.
За місця в Лізі А
Кошик 1 (треті команди груп Ліги А) – Шотландія, Сербія, Угорщина, Бельгія.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги В) – Греція, Австрія, Туреччина, Україна.
За місця в Лізі В
Кошик 1 (треті команди груп Ліги В) – Словенія, Грузія, Ісландія, Ірландія.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги С) – Словаччина, Косово, Болгарія, Вірменія.
За місця в Лізі C
Кошик 1 (найкращі четверті команди груп Ліги С) – Латвія, Люксембург.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги D) – Мальта, Гібралтар.
Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А пройдуть 20 та 23 березня 2025 року. Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня. Стикові поєдинки між Лігами C/D заплановані на 26 та 31 березня 2026 року.
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