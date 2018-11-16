Ліга націй: Македонія перемогла Ліхтенштейн, Вірменія розгромила Гібралтар з хокейним рахунком

Відбулись матчі дивізіону D в групі 4. Македонія на виїзді впевнено перемогла Ліхтенштейн, Вірменія на виїзді забила 6 голів Гібралтару.

Ліхтенштейн у рідних стінах приймав Македонію. В першому таймі голів команди не забивали. У другій половині зустрічі господарі залишились вдесятьох після другої жовтої картки Візера на 50-й хвилині.

Після вилучення Ліхтенштейн засів у глуху оборону. Барді вже на 53-й хвилині вивів Македонію вперед, а подвоїв перевагу гостей Несторовскі, який забив на 91-й хвилині після асисту Трайковскі. В підсумку впевнено перемога македонців з рахунком 2:0.

У іншому матчі квартету зустрічались Гібралтар і Вірменія, які видали надрезультативний поєдинок, забивши на двох 8 голів. Гібралтар швидко зумів відкрити рахунок, відзначившись вже на 10-й хвилині. Вірмени спромоглись відігратись зусиллями Мовсісяна.

У другому таймі розпочалась справжня гольова феєрія. Спершу все той же Мовсісян оформив хет-трик за 6 хвилин, а пізніше відзначився Карташян і Карапетян, який довершив побиття. Гібралтар зміг забити, однак, цей гол навряд-чи підсолодив гіркоту поразки з рахунком 2:6.

Після 5-турів Македонія з 12-ма очками очолює групу D4. На другому місці Вірменія, у якої 9 пунктів, що на три більше, ніж у Гібралтару. Аутсайдер квартету – Ліхтенштейн, який має 3 очки.

Ліга націй, група D4, 5-й тур

Ліхтенштейн – Македонія – 0:2

Голи: Барді, 53, Несторовскі, 90+1

Гібралтар – Вірменія – 2:6

Голи: Де Бар, 10, Прістлі, 78 – Мовсісян 27,48,52, 54, Карташян, 66, Карапетян, 90+4