Ліга націй: Казахстан розійшовся миром із Латвією

Відбувся матч Ліги націй у групі D1 між Казахстаном і Латвією.

Казахстан у Астані приймав збірну Латвії у рамах 5-го туру Ліги націй. З перших хвилин господарі взяли м'яч під свій контроль. Казахи грали першим номером, натомість латвійці діяли на контратаках.

Підопічні Стойлова мали чимало моментів, однак спромоглись відкрити рахунок лише наприкінці першого тайму. На 37-й хвилині Муртазаєв віддав точну передачу на Суюнбаєва, який завдав результативного удару по воротах Ванініса та вивів уперед збірну Казахстану. Після голу в господарів було ще декілька нагод для взяття воріт, проте голкіпер збірної Латвії діяв впевнено.

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На початку другого тайму національна команда Латвії змогла зрівняти рахунок. На 49-й хвилині Ракелс точним ударом відновив паритет у зустрічі. Казахи почали активніше грати в атаку, але організована оборона латвійців не давалі нічого створити господарям. На 93-й хвилині збірна Латвії могла вирвати вольову перемогу, однак форвард латвійців пробив у голкіпера. Відтак, команди поділили очки.

Після 5-ти турів збірна Казахстану посідає друге місце у групі D1, маючи у активі 6 очок, що на 3 очки більше, ніж у Латвії, яка йде третьою. Ще один матч квартету між Андоррою і Грузією зіграють сьогодні о 21:45.

Ліга націй 2018/19, група D1, 5-й тур

Казахстан – Латвія – 1:1

Голи: Cуюмбаєв, 37 – Ракелс, 49

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