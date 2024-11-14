Ліга націй УЄФА 2024/25

Дивізіон A. Група 2, 5 тур

Франція – Ізраїль – 0:0

Бельгія – Італія – 0:1

Гол: Тоналі, 11

Італія втратила перемогу над Бельгією в рідних стінах, але швидко почала відпрацьовувати втрачене на виїзді. Барелла блискуче закинув черпачком на Ді Лоренцо, той викотив на вбивчу позицію, з якою Тоналі не мав права схибити. Згодом "Скуадра Адзурра" ще разочок спробувала подібним чином розіграли, однак загалом обидві команди більше мучилися, ніж грали у футбол. Бельгія так взагалі не могла до 57 хвилини пробити з меж штрафного. Троссар і Опенда хоч трохи розворушили це сонне царство, Доннарумма все контролював. Ді Лоренца і Ретегі загубили по явній гольовій нагоді після перерви. Бельгія остаточно втрачає шанси на плей-офф.

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Ізраїль без шансів з розгромним рахунком програв у номінально домашній грі проти французів, але для суперника це якоюсь мірою виявилося ментальною пасткою. Команда Дешама вийшла з очікуваннями, що головний аутсайдер групи знову сам подарує перемогу. Камавінга, який започаткував розгром у попередній зустрічі проти звітного суперника, був нестримним і цього разу: по 2 удари у площину воріт і повз ціль, але всі з дальньої відстані. Коли вже Франції вдавалося дістатися особливо небезпечних зон, 24-річний Даніель Перетц доводив, за що Баварія заплатила Маккабі за нього 5 мільйонів євро.

Daniel Peretz: man of the match vs France



90 minutes played

8 saves (6 inside the box)

2 high claims

1 clearance

54 touches

6/19 long balls

9.3/10 rating @SofascoreINT pic.twitter.com/TIwEa3Sjs2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 14, 2024

Добре знайомий нам за виступами в донецькому Шахтарі Манор Соломон відверто розчарував – програв усі єдиноборства і спроби дриблінгу, натомість сам себе дав обвести 4 рази. Оскар Глух, який влітку допомагав Зальцбургу вибивати Динамо з Ліги чемпіонів, також не справив особливого враження на протилежному фланзі атаки.

Курйозний момент трапився з Абу Фані. Хавбек, який недавно громив київський клуб в ЛЄ у складі Ференцвароша, довго не хотів покидати поле. Як виявилося, мав рацію – суддя просто не міг натиснути правильні кнопочки на електронному табло. Серед гравців, які хочу трохи думали про атаку, Фані якраз виділявся чи не найбільше. Крім того, Абу вигравав чимало боротьби. У компенсований час Тюрам впритул пробивав головою, Нкунку розстріляв, як і Заїре-Емері ледь не з 11-метрової позначки. Перетц потягнув усе!

Ізраїль, хай і не дуже за грою, бере перше історичне очко в Дивізіоні А. Франції потрібно перемагати Італію з різницею у 3 голи, аби виграти групу. Хоча це вже нюанси, адже обидві команди проходять у чвертьфінал Ліги націй.

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