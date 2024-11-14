Ліга націй: Італія радіє історичній осічці Франції – екс-зірка Шахтаря та кривдники Динамо сенсаційно стримали фаворита
У групі 2 Дивізіону А Ліги націй відбулися матчі 5 туру. Франція та Італія поборються до останнього за перше місце. Рахунок і огляд матчів – на "Футбол 24".
Ліга націй УЄФА 2024/25
Дивізіон A. Група 2, 5 тур
Франція – Ізраїль – 0:0
Бельгія – Італія – 0:1
Гол: Тоналі, 11
Італія втратила перемогу над Бельгією в рідних стінах, але швидко почала відпрацьовувати втрачене на виїзді. Барелла блискуче закинув черпачком на Ді Лоренцо, той викотив на вбивчу позицію, з якою Тоналі не мав права схибити. Згодом "Скуадра Адзурра" ще разочок спробувала подібним чином розіграли, однак загалом обидві команди більше мучилися, ніж грали у футбол. Бельгія так взагалі не могла до 57 хвилини пробити з меж штрафного. Троссар і Опенда хоч трохи розворушили це сонне царство, Доннарумма все контролював. Ді Лоренца і Ретегі загубили по явній гольовій нагоді після перерви. Бельгія остаточно втрачає шанси на плей-офф.
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Ізраїль без шансів з розгромним рахунком програв у номінально домашній грі проти французів, але для суперника це якоюсь мірою виявилося ментальною пасткою. Команда Дешама вийшла з очікуваннями, що головний аутсайдер групи знову сам подарує перемогу. Камавінга, який започаткував розгром у попередній зустрічі проти звітного суперника, був нестримним і цього разу: по 2 удари у площину воріт і повз ціль, але всі з дальньої відстані. Коли вже Франції вдавалося дістатися особливо небезпечних зон, 24-річний Даніель Перетц доводив, за що Баварія заплатила Маккабі за нього 5 мільйонів євро.
Добре знайомий нам за виступами в донецькому Шахтарі Манор Соломон відверто розчарував – програв усі єдиноборства і спроби дриблінгу, натомість сам себе дав обвести 4 рази. Оскар Глух, який влітку допомагав Зальцбургу вибивати Динамо з Ліги чемпіонів, також не справив особливого враження на протилежному фланзі атаки.
Курйозний момент трапився з Абу Фані. Хавбек, який недавно громив київський клуб в ЛЄ у складі Ференцвароша, довго не хотів покидати поле. Як виявилося, мав рацію – суддя просто не міг натиснути правильні кнопочки на електронному табло. Серед гравців, які хочу трохи думали про атаку, Фані якраз виділявся чи не найбільше. Крім того, Абу вигравав чимало боротьби. У компенсований час Тюрам впритул пробивав головою, Нкунку розстріляв, як і Заїре-Емері ледь не з 11-метрової позначки. Перетц потягнув усе!
Ізраїль, хай і не дуже за грою, бере перше історичне очко в Дивізіоні А. Франції потрібно перемагати Італію з різницею у 3 голи, аби виграти групу. Хоча це вже нюанси, адже обидві команди проходять у чвертьфінал Ліги націй.
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