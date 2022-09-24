Ліга націй, 5 тур

Дивізіон B

Словенія – Норвегія – 2:1

Голи: Шпорар, 69, Шешко, 81 – Холанд, 47

Дивізіон C

Північна Ірландія – Косово – 2:1

Голи: Вайт, 82, Мадженніс, 90+3 – Мурікі, 58

У Лізі B Словенія приймала Норвегію – лідера групи B4. У випадку перемоги Ерлінг Холанд і Ко могли достроково вийти в елітний дивізіон (за умови, що Сербія не обіграє Швецію). Бомбардир Манчестер Сіті з'явився з перших хвилин, як і екс-динамівець Беньямін Вербіч. Гості забили вже на 10-й хвилині, однак гол скасували.

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Норвежці володіли ініціативою і могли відкривати рахунок в середині тайму, однак диво-сейв видав Ян Облак, який не дав забити Естігору. Куртіч, вибиваючи м'яч, влучив собі в голову, ледь не організувавши автогол. Обійшлося. Мав свій момент і Холанд, який з гострого кута не влучив у ближню дев'ятку. Словенія в основному використовувала довгі закидання на Шпорара, що не приносило особливого успіху. Зрештою, нулі до перерви.

А на старті другого тайму скандинави забили. Словенці втратили м'яч у своєму штрафному, за що миттєво були покарані. Холанд забив свій 6-й гол у Лізі націй 2022/23. Були підозри на гру рукою, однак VAR підтвердив легітимність взяття воріт. Стояновіч міг забити у відповідь, але замість удару вирішив впасти. Заслужена жовта. Втім, свій гол Словенія таки забила – Шпорар з меж воротарського замкнув простріл з лівого флангу.

Нічия не надто влаштовувала підопічних Сольбаккена, але норвежці пропустили ще раз. Беньямін Шешко підробив м'яч і з-за меж штрафного більярдно пробив у дальній кут. Кіпер не врятував. Сенсаційні 2:1 – Норвегія зазнала першої поразки в Лізі націй. Скандинави знову не змогли обіграти Словенію і відродили інтригу в групі. Тепер доля путівки в елітний дивізіон вирішиться в очному матчі Норвегії та Сербії. Словенія здобула першу перемогу і піднялася з останнього місця.

Північна Ірландія та Косово з'ясовували сильнішого в рамках Ліги С. Господарі втратили будь-які шанси на підвищення у класі, а балканці ще теоретично могли наздогнати Грецію, але для цього потрібно було вигравати на виїзді. Зробити цього не вдалося – косовари відкрили рахунок, але не втримали мінімальну перевагу, пропустивши двічі. 2:1 – результат, який достроково вивів Грецію в Лігу B (12 очок). У Косова 6 балів, північноірландці мають 5.

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