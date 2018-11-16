Ліга націй: Білорусь виграла битву за лідерство в Люксембургу, Грузія спіткнулася на Андоррі

Відбулись матчі дивізіону D в групах 1 та 2. Білорусь на виїзді обіграла Люксембург, Молдова мінімально переграла Сан-Маріно, Андорра виборола нічию у матчі з Грузією.

Люксембург у рідних стінах приймав Білорусь в рамках 5-го туру групи D1. Гості зуміли перемогти завдяки дублю Драгуна, який спершу відзначився на 37-й хвилині, а по перерві скористався хаосом в оборонних порядках господарів і результативно пробив по воротах.

Після цієї перемоги Білорусь піднімається на першу сходинку у квартеті D2. У активі підопічних Крющенка 11 пунктів, що на 2 очки більше, ніж у Люксембурга, який йде другим.

У іншому поєдинку цього квартету Молдова на виїзді мінімально перемогла Сан-Маріно. Єдиний гол у зустрічі забив Дамашкан на 78-й хвилині.

Росія розгромно поступилася збірній Німеччині в товариському матчі

Перемога над Сан-Маріно дозволила Молдові наблизитись до Люксембурга. В активі підопічних Спірідона 8 очок, натомість Сан-Маріно абсолютний атусайдер групи з нулем у графі зароблених очок.

У групі D2 Андорра вдома змогла відібрати очки у лідера квартету – Грузії. Гості більше володіли м'ячем та мали більше моментів у матчі. Чакветадзе вже у дебюті зустрічі зміг відкрити рахунок після асисту від Какабадзе. По перерві Андорра спромоглась відновити паритет зусиллями Мартінеса, який забив гол на 63-й хвилині.

Після пропущеного гола грузини намагались відігратись, однак не змогли цього зробити. Після цієї нічиєї Грузія з 13-ма очками лідирує у групі, Андорра посідає останню позицію, маючи у активі 3 очки.

Ліга націй: Казахстан розійшовся миром із Латвією

Ліга націй 2018/19, група D1, 5-й тур

Андорра – Грузія – 1:1

Голи: Мартінес, 63 – Чакветадзе, 9

Ліга націй 2018/19, група D2, 5-й тур

Люксембург – Білорусь – 0:2

Голи: Драгун, 37, 54

Сан-Маріно – Молдова – 0:1

Гол: Дамашкан, 78