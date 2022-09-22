Ліга націй: Білорусь гарантовано залишиться на дні, гол Жерсона не зупинив Туреччину, яка достроково виграла групу
Відбулися чергові матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй у дивізіонах С і D. Результати – в цій новині на "Футбол 24".
Ліга С, група 1
Туреччина – Люксембург – 3:3
Голи: Ундер, 16 (п), Шано, 39 (авт), Юксек, 87 – Марвін, 9, Сінані, 37, Жерсон, 69
Литва – Фарерські острови – 1:1
Голи: Слівка, 44 – Андреасен, 22
Ліга С, група 3
Словаччина – Азербайджан – 1:2
Голи: Їрка, 90+3 – Дадашов, 44, Хагверді, 90+5
Ліга D, група 1
Ліхтенштейн – Андорра – 0:2
Голи: Росас, 4, Сервос, 81
Франція перемогла Австрію в матчі за виживання в еліті Ліги націй – лідери Мілана й Барселони отримали травми
У групі 1 Туреччина на очах у власних уболівальників сподівалася оформити дострокове перше місце в квартеті. Проте Люксембург з усіх сил намагався створити сенсацію. Один із голів завив колишній гравець Динамо Жерсон Родрігес. Зрештою, матч завершився внічию, яка вивела Туреччину в Лігу В. У паралельному матчі Фарерські острови втримали нічию та відправили Литву в плей-аут.
У групі 3 Азербайджан обіграв Словаччину і не залишив Білорусі шансів покинути дно турнірної таблиці.