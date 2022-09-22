Відбулися чергові матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй у дивізіонах С і D. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга С, група 1

Туреччина – Люксембург – 3:3

Голи: Ундер, 16 (п), Шано, 39 (авт), Юксек, 87 – Марвін, 9, Сінані, 37, Жерсон, 69

Литва – Фарерські острови – 1:1

Голи: Слівка, 44 – Андреасен, 22

Ліга С, група 3

Словаччина – Азербайджан – 1:2

Голи: Їрка, 90+3 – Дадашов, 44, Хагверді, 90+5

Ліга D, група 1

Ліхтенштейн – Андорра – 0:2

Голи: Росас, 4, Сервос, 81

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У групі 1 Туреччина на очах у власних уболівальників сподівалася оформити дострокове перше місце в квартеті. Проте Люксембург з усіх сил намагався створити сенсацію. Один із голів завив колишній гравець Динамо Жерсон Родрігес. Зрештою, матч завершився внічию, яка вивела Туреччину в Лігу В. У паралельному матчі Фарерські острови втримали нічию та відправили Литву в плей-аут.

У групі 3 Азербайджан обіграв Словаччину і не залишив Білорусі шансів покинути дно турнірної таблиці.