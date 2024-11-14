Ліга націй, 5-й тур

Дивізіон В

Словенія – Норвегія – 1:4

Голи: Шешко, 21 (з пенальті) – Нуса, 4, 59, Холанд, 45, Хауге, 83

Ірландія – Фінляндія – 1:0

Гол: Фергюсон, 45

На 77-й хвилині Пох'янпало не реалізував пенальті (воротар)

Казахстан – Австрія – 0:2

Голи: Баумгартнер, 15, Грегоріч, 25

Вилучений: Марочкін, 23 (Казахстан)

Дивізіон С

Північна Македонія – Латвія – 1:0

Гол: Серафімов, 57

Вірменія – Фарерські острови – 0:1

Гол: Давідсен, 33 (з пенальті)

Фарери в дебютному матчі Ейдуна Клакштайна в статусі тимчасового головного тренера обіграли в гостях колишню команду Олександра Петракова. Ця перемога в офіційному матчі (не плутати з товариським) стала для остров'ян першою з вересня 2022 року, коли була переможена Туреччина.

Долю Довбика у збірній України перед ключовими матчами Ліги націй прояснила УАФ – Артем пропускав тренування

Ключовий епізод зустрічі трапився на 31-й хвилині, коли захисник російського Краснодара Арутюнян сфолив проти Хендріксона у власному штрафному майданчику в атаці гостей, яка почалася з ауту. Капітан Фарер Давідсен холоднокровно розвів м'яч і воротаря суперника по різних кутах.

Завдяки цій перемозі збірна Фарерських островів залишила останнє місце в квартеті та застрибнула на другу сходинку.

В останні кілька днів Австрія мало уваги приділяла футболу: країна жила в розпал боротьби за футбольну владу. Тому матч національної команди з Казахстаном розглядався багатьма футбольними чиновниками як перешкода. Незважаючи на переліт завдовжки 4600 кілометрів по прямій від Відня до Алмати та гру за температури мінус чотири градуси за Цельсієм, команда Ральфа Рангніка здобула впевнену перемогу над командою Станіслава Черчесова з рахунком 2:0. І це при тому, що тренер не міг розраховувати на найліпший стартовий склад, включно з Марселем Забітцером.

Перемога в наступному матчі над Словенією гарантує австрійцям вихід у плей-офф. Казахстан вирушив у дивізіон С.

Після принизливої поразки від збірної Австрії форвард Норвегії Ерлінг Холанд пообіцяв уболівальникам здобути перемогу у двох матчах групового етапу Ліги націй, які залишилися – над Словенією і Казахстаном. За підсумками зустрічі в Любляні нападник Манчестер Сіті свого слова дотримав. Він забив, але не став головним героєм матчу – 19-річний півзахисник РБ Лейпцига Антоніо Нуса оформив дубль і забрав собі всі лаври.

Збірна Фінляндії була близька до того, щоб набрати свої перші очки в цьому розіграші Ліги націй. На 77-й хвилині матчу за рахунку 0:1 бригада арбітрів після перегляду відеоповтору призначила пенальті у ворота ірландців, але Жоель Пох'янпало не зумів переграти воротаря Ліверпуля Куївіна Келлехера. Форвард Венеції пробив відверто погано, що не применшує гри голкіпера. Завдяки цій поразці Фінляндія достроково опускається в дивізіон С.