Збірна України опинилась у другому кошику дивізіону B Ліги націй 2026/27. Разом із "синьо-жовтими" тут опинились: Швейцарія, Боснія і Герцеговина та Австрія. Таким чином, ці три збірні точно не стануть суперниками українців у наступному розіграші Ліги націй.

Україні за підсумками жеребкування можуть дістатись по команді з кошиків 1, 3 та 4. До першого потрапили Шотландія, Угорщина, Ізраїль та Польща, в третьому – Словенія, Грузія, Ірландія та Румунія, а в четвертому – Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія та Косово.

Варто додати, що жеребкування усіх дивізіонів (від A до D) відбудеться на початку 2026 року – точна дата невідома. Фази ліги будуть проведені з 23 вересня по 5 жовтня 2026 року (1-4 тури) та 11-16 листопада 2026 року (5-6 тури). Чвертьфінали та плей-офф за підвищення чи виліт з Ліг A, B та C пройдуть 25-30 березня 2027 року, а плей-офф Ліг C та D – 23-28 березня 2028 року. Фінали Ліги націй орієнтовно заплановані на 7-15 червня 2027 року.

