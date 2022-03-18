У швейцарському місті Ньйон вже традиційно визначились наступні пари третього за престижністю євротурніру. Результати – у цій новині на Футбол 24.

Жеребкування стартувало о 16:00 за київським часом. За його результатами були сформовані чвертьфінальні та півфінальні пари, а також було визначено номінального господаря фіналу.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Яремчук і Зінченко дізналися суперників

Пари 1/4 фіналу Ліги конференцій:

Буде-Глімт – Рома

Фейєнорд – Славія Прага

Марсель – ПАОК

Лестер – ПСВ

В 1/2 фіналу зустрінуться:

1. Лестер – ПСВ / Буде-Глімт – Рома

2. Фейєнорд – Славія Прага / Марсель – ПАОК

Жеребкування було "сліпим", без жодного посіву. Команда, яку витягнули з кошика першою, розпочне двоматчеве протистояння на своєму полі. Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 7 та 14 квітня, а півфінальні – 28 квітня й 5 травня.

На стадії 1/4 залишився лише один колектив з українцями – це Славія Прага, за яку виступають Максим Таловєров і Тарас Качараба. Вони гратимуть проти Фейєнорда, якому протистояли на груповому етапі. Аналогічна доля спіткала Буде-Глімт та Рому, які були суперниками луганської Зорі.

Вирішальний матч першого в історії розіграшу Ліги конференцій запланований на 25 травня на Арені Комбетаре, що в Тирані, столиці Албанії. Номінальним господарем зустрічі буде переможець першої півфінальної пари.

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