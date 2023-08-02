Ліга конференцій, 2-й квал. раунд (матчі-відповіді)

АЕК Ларнака – Торпедо-БелАЗ – 1:1 (перший матч – 3:2)

Голи: Понс, 90+6 – Горбачік, 90+8

Дюделанж – Гзіра Юнайтед – 2:1

Голи: Хаджі, 38, 84 – Вілксон, 87 (перший матч – 0:2)

Кіпрський АЕК відверто грав на нічию після виїзної перемоги над Торпедо-БелАЗ, і ближче до кінця зустрічі гості почали розкриватися. В одній з останніх атак Пере Понс відкрив рахунок, після чого представник Білорусі несподівано відновив статус-кво. Проте колишній клуб Артема Громова зберіг перевагу і пройшов далі.

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Люксембурзький Дюделанж здійснив камбек у протистоянні з мальтійською Гзірою – після поразки 0:2 у першому матчі господарі забили такий потрібний другий м'яч на 84-й хвилині. Однак у цей же момент Гзіра активізувалася, і скоротила відставання. Гол 31-річного бразильського форварда Вілксона виявився вирішальним.

У 3-му кваліфікаційному раунді АЕК зіграє з переможцем пари Маккабі (Тель-Авів)/Петрокуб, а Гзіра зустрінеться з переможцем пари Вікторія (Плзень)/Дріта.