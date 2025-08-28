Ліга конференцій 2025/26, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

Ноа – Олімпія Любляна – 3:2 (перший матч – 4:1)

Голи: Елдер Феррейра, 17, Матеус Аяс, 20, Арутюнян, 77 – Марін, 56, (пен.), 76

Омонія – Вольфсберг – 1:0 (перший матч – 1:2)

Гол: Семеду, 39

Вилучення: Маріч, 60 (Омонія)

Фредрікстад – Крістал Пелас – 0:0 (перший матч – 0:1)

Бешикташ – Лозанна – початок о 20:00 (перший матч – 1:1)

РФШ – Хамрун – початок о 20:00 (перший матч – 0:1)

Рапід – Дьйор – початок о 20:00 (перший матч – 1:2)

АЗ Алкмар – Левскі – початок о 20:30 (перший матч – 2:0)

Універсітатя Крайова – Істанбул Башакшехір – початок о 20:30 (перший матч – 2:1)

ЧФР Клуж – Гекен – початок о 20:30 (перший матч – 2:7)

Вірменський Ноа довів протистояння з Олімпією Любляна до закономірного погрому. Після перемоги з рахунком 4:1 в першій грі вірмени обіграли суперника і в другому матчі. Елдер Феррейра та Матеус Аяс (Феррейра йому асистував) на 17-й та 20-й хвилинах оформили комфортну перевагу. Але Олімпія не склала зброю та зрівняла рахунок у зустрічі – Марін оформив дубль (один гол з пенальті). Арутюнян, щоправда, вже через хвилину відновив перевагу Ноа у матчі. Протистояння ж завершилось із рахунком 7:3 на користь вірменів.

Омонія після мінімальної поразки Вольфсбергу в першій грі здолав австрійців завдяки голу Семеду. Це дозволило зрівняти рахунок у протистоянні, хоча кіпріоти з 60-ї хвилини грали в меншості через вилучення Маріча. Основний час так і не подарував переможця у протистоянні.

Крістал Пелас розчарував проти норвезького Фредрікстада, розписавши нульову нічию. Перемога в першому матчі з рахунком 1:0 дозволила представнику АПЛ вийти до основного раунду Ліги конференцій.