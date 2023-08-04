У третьому за престижністю єврокубку в розпалі відбір. Команди борються за вихід до групового етапу.

Пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій

Основний шлях:



АЕК Ларнака (Кіпр) – Маккабі Т-А (Ізраїль)

Сабах (Азербайджан) – Партизан (Сербія)

Сепсі (Молдова) – Актобе (Казахстан)

Рапід (Австрія) – Дебрецен (Угорщина)

Хайдук (Хорватія) – ПАОК (Греція)

Санта-Колома (Андорра) – АЗ (Нідерланди)

Цельє (Словенія) – Неман (Білорусь)

Бешикташ (Туреччина) – Нефтчі (Азербайджан)

Омонія (Кіпр) – Мітьюлланд (Данія)

Аріс (Греція) – Динамо (Україна)

Легія (Польща) – Аустрія (Австрія)

Хапоель Б-Ш (Ізраїль) – Левськи (Болгарія)

Хіберніан (Шотландія) – Люцерн (Швейцарія)

Вікторія (Чехія) – Гзіра (Мальта)

Арока (Португалія) – Бранн (Норвегія)

Гент (Бельгія) – Погонь (Польща)

Адана Демірспор (Туреччина) – Осієк (Хорватія)

Б36 (Фарери) – Рієка (Хорватія)

Твенте (Нідерланди) – Рига (Латвія)

Русенборг (Норвегія) – Харт оф Мідлотіан (Шотландія)

Фенербахче (Туреччина) – Марібор (Словенія)

Брюгге (Бельгія) – КА (Ісландія)

Діла (Грузія) – АПОЕЛ (Кіпр)

Лех (Польща) – Спартак Трнава (Словаччина)

Стяуа (Румунія) – Норшеланн (Данія)

Тобол (Казахстан) – Деррі Сіті (Ірландія)

Буде-Глімт (Норвегія) – Пюнік (Вірменія)

Шлях чемпіонів:



Хамрун (Мальта) – Ференцварош (Угорщина)

Фарул (Румунія) – Флора (Естонія)

Вальмієра (Латвія) – Партізані (Албанія)

Балкані (Косово) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Струга (Північна Македонія) – Свіфт (Люксембург)

Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши Ділі – полтавці втретє поспіль завершили євросезон у першому ж раунді

Роман Безус забив 5 голів на попередній стадії у ворота Габали, а тепер спробує повторити подвиг проти Мітьюлланда. Олександр Драмбаєв має шанс відомстити за Коноплянку, вибивши Адана Демірспор.

Андрій Маркович готовий до нової сенсації з андоррцями – на шляху АЗ. Олександр Романчук з Дебреценом зіграє проти Рапіда, Андрій Шахов зустрінеться з Деррі Сіті, а Антон Братков – з Буде-Глімт.

Андрій Демченко з Миколою Ковталюком і Євгеном Кучеренком вибили з турніру Ворсклу, після чого вийшли з Ділою на АПОЕЛ.

Динамо гратиме з грецьким Арісом. Перший поєдинок запланований на 10 серпня, а матч-відповідь – на 17 серпня. Жеребкування наступного раунду відбудеться ще до цих матчів (7 серпня). Пара Динамо буде сіяною.