Ліга конференцій: визначилися всі пари 3-го раунду кваліфікації – суперники для українців
У третьому за престижністю єврокубку в розпалі відбір. Команди борються за вихід до групового етапу.
Пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій
Основний шлях:
АЕК Ларнака (Кіпр) – Маккабі Т-А (Ізраїль)
Сабах (Азербайджан) – Партизан (Сербія)
Сепсі (Молдова) – Актобе (Казахстан)
Рапід (Австрія) – Дебрецен (Угорщина)
Хайдук (Хорватія) – ПАОК (Греція)
Санта-Колома (Андорра) – АЗ (Нідерланди)
Цельє (Словенія) – Неман (Білорусь)
Бешикташ (Туреччина) – Нефтчі (Азербайджан)
Омонія (Кіпр) – Мітьюлланд (Данія)
Аріс (Греція) – Динамо (Україна)
Легія (Польща) – Аустрія (Австрія)
Хапоель Б-Ш (Ізраїль) – Левськи (Болгарія)
Хіберніан (Шотландія) – Люцерн (Швейцарія)
Вікторія (Чехія) – Гзіра (Мальта)
Арока (Португалія) – Бранн (Норвегія)
Гент (Бельгія) – Погонь (Польща)
Адана Демірспор (Туреччина) – Осієк (Хорватія)
Б36 (Фарери) – Рієка (Хорватія)
Твенте (Нідерланди) – Рига (Латвія)
Русенборг (Норвегія) – Харт оф Мідлотіан (Шотландія)
Фенербахче (Туреччина) – Марібор (Словенія)
Брюгге (Бельгія) – КА (Ісландія)
Діла (Грузія) – АПОЕЛ (Кіпр)
Лех (Польща) – Спартак Трнава (Словаччина)
Стяуа (Румунія) – Норшеланн (Данія)
Тобол (Казахстан) – Деррі Сіті (Ірландія)
Буде-Глімт (Норвегія) – Пюнік (Вірменія)
Шлях чемпіонів:
Хамрун (Мальта) – Ференцварош (Угорщина)
Фарул (Румунія) – Флора (Естонія)
Вальмієра (Латвія) – Партізані (Албанія)
Балкані (Косово) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
Струга (Північна Македонія) – Свіфт (Люксембург)
Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши Ділі – полтавці втретє поспіль завершили євросезон у першому ж раунді
Роман Безус забив 5 голів на попередній стадії у ворота Габали, а тепер спробує повторити подвиг проти Мітьюлланда. Олександр Драмбаєв має шанс відомстити за Коноплянку, вибивши Адана Демірспор.
Андрій Маркович готовий до нової сенсації з андоррцями – на шляху АЗ. Олександр Романчук з Дебреценом зіграє проти Рапіда, Андрій Шахов зустрінеться з Деррі Сіті, а Антон Братков – з Буде-Глімт.
Андрій Демченко з Миколою Ковталюком і Євгеном Кучеренком вибили з турніру Ворсклу, після чого вийшли з Ділою на АПОЕЛ.
Динамо гратиме з грецьким Арісом. Перший поєдинок запланований на 10 серпня, а матч-відповідь – на 17 серпня. Жеребкування наступного раунду відбудеться ще до цих матчів (7 серпня). Пара Динамо буде сіяною.