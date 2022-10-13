Ліга конференцій: Вільяреал та Башакшехір вийшли у плей-офф, сенсація в групі СК Дніпро-1, нищівна перемога Фіорентини
Відбулися матчі 4-го туру групового етапу Ліги конференцій. Усі результати – в цій новині на "Футбол 24".
Група А
Башакшехір – РФС – 3:0
Голи: Тюрюч, 11, Окака, 45, 72
Фіорентина – Хартс – 5:1
Голи: Йовіч, 6, Бірагі, 22, Гонсалес, 32, Барак, 38, 78 – Хамфріс, 47
Група В
Вест Хем – Андерлехт – початок матчу о 22:00
Стяуа – Сількеборг – початок матчу о 22:00
Група С
Аустрія – Вільяреал – 0:1
Гол: Джексон, 87
Хапоель – Лех – початок матчу о 22:00
Група D
Партизан – Кельн – 2:0
Голи: Діабате, 15, Гомес, 52
Ніцца – Словацко – початок матчу о 22:00
Група E
Аполлон – АЗ Алкмар – 1:0
Гол: Роберж, 32
Вадуц – СК Дніпро-1 – початок матчу о 22:00
Група F
Юргорден – Гент – 4:2
Голи: Хольмберг, 21, Вікхейм, 32, 46, Банда, 45+2 – Депуатр, 61, Кюйперс, 72
Шемрок Роверс – Мольде – початок матчу о 22:00
Група G
ЧФР Клуж – Славія – 2:0
Голb: Дяк, 15 (п), Матіас, 84
Балкані – Сівасспор – початок матчу о 22:00
Група H
Слован – Базель – 3:3
Голи: Вайсс, 45+2 (п), Куцка, 49, Чавріч, 53 – Малеж, 29 (п), Діуф, 65, Зечірі, 72
Жальгіріс – Пюнік – початок матчу о 22:00
Башакшехір розгромив РФС і за два тури до кінця групового етапу гарантував собі місце в плей-офф Ліги Європи. Фіорентина також виграла свій матч проти Хартс. Вже у наступному турі "фіалки" та стамбульці прведуть очну дуель, у якій можуть визначити долю першого місля в групі А.
Вільяреал також мав шанс вийти у плей-офф, але в матчі з Аустрією він тримав інтригу аж до останніх хвилин. Зрештою, "Жовта субмарина" продовжила турнірний шлях без втрат і майже забезпечила собі перше місце в квартеті С.
Партизан вдруге обіграв Кельн і зробив гучну заявку на євровесну. До речі, цей матч переривали через безлад на трибунах. Юргорден на своєму полі обіграв Гент і ситуативно став першим в групі F.
Аполлон несподівано здолав АЗ Алкмар і подарував СК Дніпро-1 шанс поборотися за перше місце.