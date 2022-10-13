Група А

Башакшехір – РФС – 3:0

Голи: Тюрюч, 11, Окака, 45, 72

Фіорентина – Хартс – 5:1

Голи: Йовіч, 6, Бірагі, 22, Гонсалес, 32, Барак, 38, 78 – Хамфріс, 47

Група В

Вест Хем – Андерлехт – початок матчу о 22:00

Стяуа – Сількеборг – початок матчу о 22:00

Група С

Аустрія – Вільяреал – 0:1

Гол: Джексон, 87

Хапоель – Лех – початок матчу о 22:00

Група D

Партизан – Кельн – 2:0

Голи: Діабате, 15, Гомес, 52

Ніцца – Словацко – початок матчу о 22:00

Група E

Аполлон – АЗ Алкмар – 1:0

Гол: Роберж, 32

Вадуц – СК Дніпро-1 – початок матчу о 22:00

Г рупа F

Юргорден – Гент – 4:2

Голи: Хольмберг, 21, Вікхейм, 32, 46, Банда, 45+2 – Депуатр, 61, Кюйперс, 72

Шемрок Роверс – Мольде – початок матчу о 22:00

Група G

ЧФР Клуж – Славія – 2:0

Голb: Дяк, 15 (п), Матіас, 84

Балкані – Сівасспор – початок матчу о 22:00

Група H

Слован – Базель – 3:3

Голи: Вайсс, 45+2 (п), Куцка, 49, Чавріч, 53 – Малеж, 29 (п), Діуф, 65, Зечірі, 72

Жальгіріс – Пюнік – початок матчу о 22:00

Башакшехір розгромив РФС і за два тури до кінця групового етапу гарантував собі місце в плей-офф Ліги Європи. Фіорентина також виграла свій матч проти Хартс. Вже у наступному турі "фіалки" та стамбульці прведуть очну дуель, у якій можуть визначити долю першого місля в групі А.

Вільяреал також мав шанс вийти у плей-офф, але в матчі з Аустрією він тримав інтригу аж до останніх хвилин. Зрештою, "Жовта субмарина" продовжила турнірний шлях без втрат і майже забезпечила собі перше місце в квартеті С.

Партизан вдруге обіграв Кельн і зробив гучну заявку на євровесну. До речі, цей матч переривали через безлад на трибунах. Юргорден на своєму полі обіграв Гент і ситуативно став першим в групі F.

Аполлон несподівано здолав АЗ Алкмар і подарував СК Дніпро-1 шанс поборотися за перше місце.