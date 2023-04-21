4 команди вийшли в 1/2 фіналу Ліги конференцій після сьогоднішніх матчів.

За підсумками чвертьфіналів визначилися півфіналісти Ліги конференцій. Фіорентина уникла ганьби з Лехом, АЗ взяв реванш в Андерлехта, Базель несподівано пройшов Ніццу, а Вест Хем розгромив Гент.

Півфінальні пари Ліги конференцій-2022/23:

Фіорентина – Базель

Вест Хем – АЗ

Сітка до фіналу була сформована раніше, тому команди дізналися суперників відразу. Перші півфінали відбудуться 11 травня, а матчі-відповіді – 18 травня. Фіорентина і Вест Хем розпочинають на власному полі.

Нагадаємо, що фінал Ліги конференцій-2022/23 прийме Фортуна Арена в Празі 7 червня. Переможець отримає місце в груповому раунді Ліги Європи-2023/24.

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