Ліга конференцій, 1/8 фіналу

АЕК Ларнака – Вест Хем – 0:2

Голи: Антоніо, 36, 45+2

Андерлехт – Вільяреал – 1:1

Гол: Дреєр, 57 – Трігерос, 28

Шериф – Ніцца – 0:1

Гол: Амрауї, 45+4

Схоже, казка головного кривдника українських клубів у єврокубках цього сезону близька до завершення. АЕК дуже непогано почав домашній поєдинок проти Вест Хема. У якийсь момент здавалося, що все йде за сценарієм Ларнаки. Проте банальний провал оборонців після подачі з флангу дозволив Антоніо відкрити рахунок. Тепер уже Вест Хем міг диктувати умови й перед перервою збільшив свою перевагу. Антоніо оформив дубль. На старті другого тайму Майклу лічених сантиметрів не вистачило для хет-трику – м'яч влучив у стійку.

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Вільяреал змінив чорну смугу на світлу. Підопічні Кіке Сетьєна після чотирьох поразок поспіль виграли два матчі Ла Ліги й розписали нічию в єврокубках. Першим забив Андерлехт – гол не зарахували через офсайд. Бельгійці не отримали позитивний імпульс та невдовзі провалилися в обороні. Чуквуезе вирізав подачу на Трігероса, якого ніхто не накрив. У господарів не клеїлася позиційна гра, зате з ударами все було гаразд. Спроба Дреєра здалеку вийшла розкішною – 1:1. У цій дуелі все вирішиться в Іспанії.

Шериф непогано підготувався до відновлення сезону, чого не скажеш про газон стадіону в Кишиневі. На такому полі про гру в якісний футбол можна забути. Не дивно, що долю цього матчу вирішив дальній удар. Максим Коваль явно не чекав такої зухвалості від Амрауї, тому не зумів врятувати свою команду. Наприкінці Шериф кинув усі сили на те, аби відігратися. Навіть забив, але з офсайду. У домашньому матчі Ніцца матиме перевагу не лише власного поля, але й в рахунку. Проте тираспольці вже мають досвід, як відігравати дефіцит. Саме так вони пройшли Партизан у попередньому раунді ЛК.