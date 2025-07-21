Процедура у швейцарському Ньйоні стартувала о 15:00 за київським часом. Безпосередніми учасниками жеребкування стали 118 команд (14 через шлях чемпіонів та 104 через шлях представників ліг). Звісно, не всі з них виступатимуть у Лізі конференцій – просто жеребкування також охоплює тих, хто здобуде право продовжити змагатися в ЛЄ.

Полісся, Шахтар і Олександрія отримали суперників у кваліфікації Ліги конференцій

Зауважимо, що матчі третього раунду кваліфікації цьогорічної Ліги конференцій заплановані на 7 та 14 серпня 2025 року. Час початку поєдинків УЄФА додатково оголосить 25 липня – відразу на перший та другий матчі.

Результати жеребкування, шлях чемпіонів

Результати жеребкування, шлях представників ліг