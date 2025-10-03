У Лізі конференцій сезону 2025/26 відбулись матчі першого туру основного етапу. Як розташувались команди у турнірній таблиці, дивіться в цій новині на "Футбол 24".

За підсумками першого туру Ліги конференцій на вершині турнірної таблиці опинилось одразу шістнадцять команд. До когорти переможців потрапив і донецький Шахтар, який у своєму матчі перестріляв шотландський Абердін. На жаль, з поразки стартувало Динамо, яке у номінально домашньому матчі в більшості поступилось Крістал Пелас і опинилось на 29-й сходинці.

Динамо у більшості програло Крістал Пелас у стартовому матчі Ліги конференцій – травма Михавка стала фатальною

Варто виділити несподіваного лідера – боснійський Зріньскі, який за додатковими показниками видерся на вершину турнірної таблиці. У топ-5 також кіпрський АЕК, празька Спарта, польський Лех та швейцарська Лозанна.