Ліга конференцій 2025/26, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

Арда – Ракув – 1:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Вутов, 59, (пен.) – Барат, 2, Іван Лопес, 90+3

Вилучення: Ніколов, 70, Велковскі, 90+1 (обидва – Арда)

Нереалізований пенальті: Іван Лопес, 90+3 (Ракув)

Брондбю – Страсбур – 2:3 (перший матч – 0:0)

Голи: Васс, 45, Грегоріч, 85 – Емега, 15, 66, Дукуре, 40

Діфферданж – Дріта – 0:1 (перший матч – 1:2)

Гол: Краснічі, 62, (пен.)

Вилучення: Бух, 3 (Діфферданж)

Острава – Целє – 0:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Іосіфов, 10, Корнічнік, 21

Райо Вальєкано – Німан – 4:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Альваро Гарсія, 64, 89, Камельйо, 66, де Фрутос, 81,

АЕК Афіни – Андерлехт – 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Койта, 36, Кутеша, 48

Польський Ракув, за який виступає Владислав Кочергін (українець через важку травму пропустить весь поточний сезон), здолав болгарську Арду. Барат вже на 2-й хвилині вивів поляків вперед, але Вутов голом з пенальті вирівняв становище у цій грі. Але вилучення Ніколова завадило відіграти відставання після поразки в першій грі. А вилучення ще й Велковскі у компенсований час та пенальті, яке не реалізував, але вдало зіграв на добиванні Іван Лопес, визначили переможця матчу – далі йде Ракув.

Французький Страсбур обіграв данський Брондбю після нульової нічиєї в першій зустрічі. Команда Едуарда Соболя (всю гру просидів у запасі) завдяки голам Емеги та Дукуре повів у рахунку, але Вас відіграв один м'яч до перерви. А в другому таймі Емега оформив дубль, закріпивши успіх французів. Гол Грегоріча наприкінці гри скоротив відставання, але не більше. Косоварська Дріта здолала Діфферданж з Люксембургу. Уже на 3-й хвилині Бух залишив люксембуржців у меншості, а в другій половині Краснічі голом з 11-метрової позначки приніс перемогу Дріті і в другій зустрічі.

Словенський Целє впевнено переміг чеську Остраву завдяки голам Іосіфова та Корнічніка в першому таймі. У протистоянні словенці тріумфували із загальним рахунком 3:0. Райо Вальєкано після важкої перемоги над білоруським Німаном розбив суперника у матчі-відповіді завдяки голам Альваро Гарсії (дубль), Камельйо та де Фрутоса.

АЕК здолав Андерлехт. Після нічиєї в першій зустрічі греки завдяки голам Койти та Кутеши тріумфували в протистоянні. Екс-зірка Динамо Домагой Віда потрапив до заявки АЕКа на гру, але так і не вийшов на поле.

