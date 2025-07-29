Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд (матчі-відповіді)

Іберія – Левадія – 2:2 у додатковий час (перший матч – 0:1)

Голи: Петсон, 40, Аг'яква, 87 – Торрес, 49, Кірсс, 109

Діфферданж – Нью-Сейнтс – 1:0 (перший матч – 1:0)

Гол: Аль Хаджі, 68 (з пенальті)

Інтер Ескальдес – Олімпія – 1:1 (перший матч – 2:4)

Голи: Кальдерон, 55 – Пінту, 42

Естонська Левадія у важкому протистоянні пройшла грузинську Іберію, здобувши вольову нічию в додатковий час. Перший ключовий епізод стався на початку другого тайму, коли син головного тренера Левадії Курро Торреса, Карлос, забив свій перший гол за Левадію. Торрес приєднався до команди місяцем раніше і вийшов на заміну лише в перерві – йому знадобилося 4 хвилини.

Динамо вийшло до наступного раунду ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун – Супряга повернувся й виконав передасист

У додатковий час забив Роберт Кірсс – причому зробив це чи то животом, чи то грудьми.

Люксембурзький Діфферданж знову здобув мінімальну перемогу над валлійським Нью-Сейнтс. Якщо в першому матчі єдиний гол був забитий у першому таймі, то цього разу господарі забили після перерви – з пенальті відзначився 36-річний марокканський форвард Самір Алі Хаджі.

Люблянська Олімпія, на відміну від Полісся, не програла андорській команді – після перемоги в першому матчі з рахунком 4:2 словенці вивезли з Енкампа нічию. При цьому гості впоралися без двох травмованих гравців основного складу – Алекса Тамма і Дімітара Мітровскі.