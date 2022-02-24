Ліга конференцій: Селтік програв Буде-Глімту, Лестер здолав Раннерс, Маккабі Тель-Авів та ПСВ розійшлись миром
Відбулись перші поєдинки 1/16 фіналу Ліги Конференцій. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Ліга конференцій, 1/16 фіналу, перші матчі
Буде-Глімт – Селтік – 2:0
Голи: Солбаккен, 9, Ветлессен, 69
Карабах – Марсель – 0:2
Голи: Гейє, 12, Гендузі, 77
Маккабі Тель-Авів – ПСВ – 1:1
Голи: Саборіт, 90+1 – Вертессен, 85
Партизан – Спарта Прага – 2:1
Голи: Гомес, 7, 24 – Гложек, 85
Раннерс – Лестер – 1:3
Голи: Оді, 84 – Барнс, 2, Меддісон, 70, 74
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Норвезький Буде-Глімт, який на груповому етапі змагався із луганською Зорею, впевнено розібрався з іменитим Селтіком. Шотландці пропустили два м'ячі без відповіді.
Партизан двома швидкими голами зумів оформити перемогу над празькою Спартою. Чехи відквитали один м'яч, але навіть для нічиєї цього було недостатньо.
В інших матчах Маккабі Тель-Авів та ПСВ розписали бойову нічию. Лестер на виїзді здолав Раннерс.
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