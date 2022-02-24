Ліга конференцій, 1/16 фіналу, перші матчі

Буде-Глімт – Селтік – 2:0

Голи: Солбаккен, 9, Ветлессен, 69

Карабах – Марсель – 0:2

Голи: Гейє, 12, Гендузі, 77

Маккабі Тель-Авів – ПСВ – 1:1

Голи: Саборіт, 90+1 – Вертессен, 85

Партизан – Спарта Прага – 2:1

Голи: Гомес, 7, 24 – Гложек, 85

Раннерс – Лестер – 1:3

Голи: Оді, 84 – Барнс, 2, Меддісон, 70, 74

Кожен із нас – солдат! Заява сайту Футбол 24

Норвезький Буде-Глімт, який на груповому етапі змагався із луганською Зорею, впевнено розібрався з іменитим Селтіком. Шотландці пропустили два м'ячі без відповіді.

Партизан двома швидкими голами зумів оформити перемогу над празькою Спартою. Чехи відквитали один м'яч, але навіть для нічиєї цього було недостатньо.

В інших матчах Маккабі Тель-Авів та ПСВ розписали бойову нічию. Лестер на виїзді здолав Раннерс.

Маліновський оформив шедевральний дубль, підтримав Україну та став героєм Аталанти – "Богиня" в 1/8 ЛЄ