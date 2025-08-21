Ліга конференцій: Русенборг вирвав перемогу над Майнцом попри гармату екс-чемпіона Німеччини
Сьогодні, 21 серпня, відбулись перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".
Ліга конференцій 2025/26, кваліфікація, раунд плей-офф, перші матчі
Русенборг – Майнц – 2:1
Гол: Ісламовіч, 43, (пен.), Сетер, 90 – Амірі, 26
Вольфсберг – Омонія – початок о 20:00
Гекен – ЧФР Клуж – початок о 20:00
Дьйор – Рапід Відень – початок о 20:00
Хамрун – РФШ – початок о 20:00
Русенборг та Майнц у першому раунді протистояння не змогли виявити сильнішого. Повели в рахунку німці на 26-й хвилині завдяки гарматному пострілу Амірі, який вигравав Бундеслігу в сезоні 2023/24 у складі Байєра. Однак, норвежці відігрались ще до перерви – Ісламовіч реалізував пенальті на 43-й хвилині. Русенборг більше атакував у другій половині та домігся свого – Сетер на 90-й хвилині приніс перемогу в першому матчі.