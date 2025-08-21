Ліга конференцій 2025/26, кваліфікація, раунд плей-офф, перші матчі

Русенборг – Майнц – 2:1

Гол: Ісламовіч, 43, (пен.), Сетер, 90 – Амірі, 26

Вольфсберг – Омонія – початок о 20:00

Гекен – ЧФР Клуж – початок о 20:00

Дьйор – Рапід Відень – початок о 20:00

Хамрун – РФШ – початок о 20:00

Русенборг та Майнц у першому раунді протистояння не змогли виявити сильнішого. Повели в рахунку німці на 26-й хвилині завдяки гарматному пострілу Амірі, який вигравав Бундеслігу в сезоні 2023/24 у складі Байєра. Однак, норвежці відігрались ще до перерви – Ісламовіч реалізував пенальті на 43-й хвилині. Русенборг більше атакував у другій половині та домігся свого – Сетер на 90-й хвилині приніс перемогу в першому матчі.