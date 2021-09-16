Ліга конференцій, 1 тур

Група В

Анортосіс – Партизан – 0:2

Голи: Меніг, 42, Гомеш, 68

Група С

Рома – ЦСКА Софія – 5:1

Голи: Пеллегріні, 25, 62, Ель-Шаараві, 38, Манчіні, 82, Абарахам, 84 – Кері, 10

Вилучення: Вілдсхют, 80 (Ц)

Група D

Раннерс – АЗ – 2:2

Голи: Пізінгер, 27, Грейвс, 68 – Класі, 24, Павлідіс, 34

Яблонець – Клуж – 1:0

Гол: Піларж, 51 (пен)

Вилучення: Камора, 51

Зоря без шансів програла Буде-Глімту і опустилася на останнє місце групи С. В паралельному матчі цього квартету Рома переграла софійський ЦСКА. Римляни пропустили першими, але ще до перерви оформили камбек: Пеллегріні зрівняв рахунок, а Шомуродов зробив все, щоб Ель-Шаараві вивів Рому вперед.

ЦСКА ударно розпочав другий тайм, але забити не зумів. Натомість "вовки" закріпили перевагу – Пеллегріні оформив дубль. Манчіні після кутового зробив рахунок розгромним, а Абрахам поставив крапку в матчі – 5:1. В підсумку Жозе Моурінью тріумфує. Далі у Роми виїзд в Запоріжжя наприкінці місяця.

Партизан здолав на виїзді Анортосіс з красивим голом Гомеша і очолив групу В. Яблонець мінімально переграв Клуж і став лідером квартету D. У тій же групі АЗ і Раннерс розписали результативну нічию.

Зоря програла Буде-Глімту в дебютному матчі у Лізі конференцій, пропустивши три голи за 12 хвилин