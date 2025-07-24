Ліга конференцій: жертва Шахтаря у трилері перестріляла АЗ, екс-зірка УПЛ голом та асистом приніс перемогу Актобе
У четвер, 24 липня, відбулись перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Результат та огляд матчів читайте в цій новині на "Футбол 24".
Ліга конференцій 2025/26, 2-й раунд кваліфікації, перші матчі
Астана – Зімбру – 1:1
Голи: Башіч, 56 – Дахан, 45+1
Атлетік Ескальдес – Динамо Тирана – 1:2
Гол: Вієйра, 43 – Заберджа, 65, Кардаку, 86
Пайде – АІК – 0:2
Голи: Селіна, 7, Чонгвай, 68
Актобе – Спарта Прага – 2:1
Голи: Соса, 29, Оміртаєв, 83 – Бірманчевіч, 89, (пен.)
Араз – Аріс – 2:1
Голи: Феліпе Сілва, 75, Андраде, 78 – Морон, 66
Арарат-Вірменія – Універсітатя Клуж – 0:0
Арда – ХІК – 0:0
Аріс – Академія Пушкаша – 2:1
Голи: Монтнор, 6, Квілітая, 16, (пен.) – Коллі, 78
Жальгіріс Каунас – Валюр – 1:1
Голи: Янсонас, 58 – Харальдссон, 88
Жальгіріс – Лінфілд – 0:0
Ільвес – АЗ Алкмаар – 4:3
Голи: Ріскі, 8, 45+2, Акіньємі, 68, Седербек, 71 – Перротт, 16, Мейнанс, 61, Мердінк, 90+1
Пюнік – Дьйор – 2:1
Голи: Нубіссі, 22, (пен.), Куліков, 66 – Мільковіч, 78, (аг.)
Русенборг – Банга – 5:0
Голи: Ісламовіч, 22, 61, 82, Нордлі, 64, Сеїде, 87
Вилучення: Раманаускас, 50 (Банда)
Сент-Джозефс – Шемрок Роверс – 0:4
Голи: Гаффні, 13, Мандрою, 67, Макговерн, 73, Бірн, 76
Хіберніанс – Спартак Трнава – 1:2
Голи: Чарлестон, 79 – Голік, 27, Прохазка, 84, (пен.)
Казахська Астана та молдовський Зімбру не змогли виявити сильнішого. Перша половина завершилась на користь молдован – Дахан перед перервою відкрив рахунок у зустрічі. Втім, ненадовго – Іван Башіч на старті другого тайму вирівняв становище. Рахунок 1:1 протримався до кінця зустрічі. До слова, у заявці Зімбру на гру опинився український форвард Олексій Щебетун, але він так і не вийшов на поле.
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В іншій зустрічі Атлетік Ескальдес (срібний призер чемпіонату Андорри) приймав Динамо Тирану (Албанія). Піренейці також повели в рахунку наприкінці першого тайму, відзначився Вієйра. В середині другої половини Заберджа зрівняв рахунок, а під кінець зустрічі він асистував Кардаку, який забив переможний м'яч – 2:1 на користь Динамо Тирана.
Шведський АІК здолав естонський Пайде – все вирішив гол Селіни ще на 7-й хвилині зустрічі. Чонгвай у другому таймі закріпив успіх. Казахський Актобе мінімально переміг Спарту Прагу – героєм став екс-форвард Кривбаса Даніель Соса, який спочатку забив, а потім асистував партнеру. Спарта відповіла голом з пенальті на останніх хвилинах, але на більше його не вистачило.
Сенсацію дня створив фінський Ільвес, який вилетів з Ліги Європи від Шахтаря, перестрілявши іменитий АЗ Алкмаар. Команди обмінялись голами Ріскі та Перротта, але до перерви фінський нападник оформив дубль. Мейнанс зрівняв рахунок на 61-й хвилині, після чого Ільвес шокував суперника голами Акіньємі та Седербека. АЗ на це зміг відповісти лише голом Мердінка у компенсований час.
Русенборг (Норвегія) розгромив Бангу (Литва). Зіркою матчу став Ісламовіч, який оформив хет-трик, ще по голу в активі Нордлі та Сеїде. У схожому стилі ірландський Шемрок Роверс розбив Сент-Джозефс з Гібралтару – Гаффні відкрив рахунок на 13-й хвилині, а Мандрою, Макговерн та Бірн оформили погром.
З інших матчів відзначимо камбек Араза (Азербайджан) проти грецького Аріса – на гол Морона голами відповіли Феліпе Сілва та Андраде. А інший Аріс (Кіпр) вирвав перемогу над угорською Академією Пушкаша. Монтнор та Квілітая в першому таймі оформили комфортну перевагу, однак Коллі дублем за 3 хвилини під кінець другого тайму вирівняв становище. Гол Семеду на 87-й хвилині все ж приніс перемогу кіпріотами.
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