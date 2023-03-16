Ліга конференцій, 1/8 плей-офф фіналу

Сівасспор – Фіорентина – 1:4 (перший матч 0:1)

Голи: Єсіл'юрт, 35 – Артур, 44, Міленковіч, 62, Гутас, 79 (аг.), Кастровіллі, 89

Вилучення: Арслан, 81 (пряма червона, Сівасспор)

Слован – Базель – 2:2, пенальті 1:4 (перший матч 2:2)

Голи: Абубакарі, 11, Куцка, 17 – Калафйорі, 53, Амдуні, 90+3

Юргорден – Лех – 0:3 (перший матч 0:2)

Голи: Марчвінські, 77, Квеквескірі, 90+1, Скурас, 90+2

Вилучення: Даніельсон, 44 (пряма червона, Юргорден)

Сівасспор зберігав надію пройти далі після першого поєдинку. Додав віри у сили турків і Єсіл'юрт, який відзначився шедевральним дальнім пострілом. Але Фіорентина на класі зібралась, оформила розгром та пройшла далі.

Доволі безпечно почувався Лех, який після 2:0 вдома поїхав у гості до Юргордена. Шведів наприкінці першого тайму підвів Даніельсон, отримавши пряму червону. Поляки, за яких грає Георгій Цітаішвілі (наразі травмований), скористались чисельною більшістю наприкінці дуелі – Зеттершторм тричі витягував м'яч з воріт.

Величезна інтрига була у протистоянні Слована та Базеля, адже перша дуель завершилась із рахунком 2:2. Серйозну заявку на прохід словаки зробили вже до екватора першого тайму, забивши двічі. Калафйорі голом на 53 хвилині повернув швейцарцям надію, а тотальна перевага на 90+3 конвертувалась у гол Амдуні. Запекла дуель перейшла в овертайми, а потім і в серію пенальті, де набагато влучнішим був Базель (4:1).

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