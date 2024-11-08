Ліга конференцій, 3-й тур

Челсі – Ноа – 8:0

Голи: Адарабьойо, 12, Гіу, 13, Дісасі, 18, Фелікс, 21, 41, Мудрик, 39, Нкунку, 69, 76 (з пенальті)

АПОЕЛ – Фіорентина – 2:1

Голи: Доніс, 37, Абагна, 45+1 – Іконе, 74

Юргорден – Панатінаїкос – 2:1

Голи: Гулліксен, 49, Хюммет, 72 – Джурічіч, 17

Копенгаген – Істанбул Башакшехір – 2:2

Голи: Шейха, 79, 83 – Кені, 26, Пйонтек, 80

Хартс – Хайденхайм – 0:2

Голи: Конте, 57, Шьоппнер, 89

Ягеллонія – Мольде – 3:0

Голи: Пулулу, 6, Хансен, 60, Імас, 64

Ларн – Санкт-Галлен – 1:2

Голи: Діабі, 4 (автогол) – Гетлер, 29, Вандермерш, 79

ЛАСК - Серкль Брюгге - 0:0

Вилучений: Денке, 44 (Серкль Брюгге)

Бетіс – Цельє – 2:1

Голи: Натан, 75, Хуанмі, 90+4 – Ньєто, 81

Віторія Гімарайнш – Млада – 2:1

Голи: Сілва, 40 (з пенальті), Рівас, 59 – Кушей, 72

Челсі знищив вірменський Ноа, який раніше не пустив в основний раунд Ліги конференцій АЕК із Домагоєм Відою та Еріком Ламелою. Уже в першому таймі команда Енцо Марески відвантажила суперникові шість м'ячів – Енцо Фернандес оформив гольові передачі на трьох різних партнерів (Адарабьойо, Гіу і Феліксу), сам Жоау записав у свій актив дубль, а Михайло Мудрик забив шедевральний гол ударом з-за меж штрафного майданчика.

Мудрик забив шедевральний гол у Лізі конференцій, змусивши хапатись за голову – Челсі наколотив 6 голів за тайм

Розрив у 6 м'ячів до перерви став найбільшим для англійської команди в єврокубках з сезону 1976/77. Тоді Дербі в матчі Кубка УЄФА проти ірландського Фінн Харпс повів із рахунком 9:0 і в підсумку виграв зустріч із рахунком 12:0. Челсі виступив скромніше і задовольнився вісьмома голами – у другому таймі двічі відзначився Нкунку. Вочевидь, після перерви "сині" зменшили оберти й економили сили на наступний матч – проти Арсенала в чемпіонаті.