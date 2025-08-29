Ліга конференцій 2025/26, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

Динамо Тирана – Ягеллонія – 1:1 (перший матч – 0:3)

Голи: Брегу, 68 – Ралліс, 79

Лінфілд – Шелбурн – 0:2 (перший матч – 1:3)

Голи: Вуд, 23, Кут, 30

Віртус – Брейдаблік – 1:3 (перший матч – 1:2)

Голи: Абу, 41 – Крістінссон, 17, Інгварссон, 59, Томсен, 77

Вилучення: Дзеноні, 43 (Віртус)

Легія – Хіберніан – 2:3 (перший матч – 2:1)

Голи: Бічахчян, 13, Елітім, 90+3 – Бушірі, 50, Бойл, 59, Чайва, 61

Майнц – Русенборг – 4:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Белль, 28, Лі Дже Сон, 43, Вайпер, 44, Амірі, 58 – Ісламовіч, 33

Шемрок Роверс – Санта-Клара – 0:0 (перший матч – 2:1)

Ягеллонія пройшла Динамо Тирану завдяки розгромній перемозі в першому поєдинку – у матчі-відповіді команди розписали мирову. Ірландський Шелбурн впевнено переміг північноірландський Лінфілд завдяки голам Вуда та Кута в першому таймі. Команди обійшлись без трилеру з трьома пенальті, як у першій зустрічі, а Шелбурн переміг із загальним рахунком 5:1 у протистоянні.

Ісландський Брейдаблік переміг Віртус із Сан-Марино і в другій зустрічі. Крістінссон відкрив рахунок на 17-й хвилині, але команда із Сан-Марино до кінця тайму відігралась. Щоправда, вже через 2 хвилини Віртус залишився у меншості, чим Брейдаблік і скористався – голи Інгварссона та Томсена закріпили успіх ісландців.

Хіберніан здійснив камбек проти Легії в основний час. Поляки перемогли в першому матчі з рахунком 2:1 та повели в рахунку на 13-й хвилині завдяки голу Бічахчяна, але шотландці у другому таймі завдяки голам Бушірі, Бойла та Чайви перевернули гру з ніг на голову. Однак, Елітім у компенсований час врятував Легію від вильоту, перевівши гру в овертайми.

Майнц також зумів перевернути протистояння після поразки від Русенборга в першій грі. Команди обмінялись голами Белля та Ісламовіча, але до перерви німці забили ще двічі – забили Лі Дже Сон та Вайпер. Амірі на старті другої половини закріпив успіх Майнца. А Шемрок Роверс та Санта-Клара розійшлись без голів – перемога ірландців у першій грі гарантувала їм вихід до наступної стадії.

