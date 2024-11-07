Ліга конференцій, 3 тур

Вікінгур – Борац Баня-Лука – 2:0

Голи: Гансен, 17, К.Ф. Гуннарссон, 23

ТСЦ Бачка-Топола – Лугано – 4:1

Голи: Станіч, 5, 62, Пантовіч, 59, 86 – Бельхадж, 61

На 90+1 вилучений Боттані (Лугано)

Гент – Омонія – 1:0

Голи: Гендельман, 31

ГІК – Олімпія – 0:2

Голи: Брест, 57, Агба, 68

Легія – Динамо Мінськ – 4:0

Голи: Лукіньяш, 10, 55, Гуаль, 51, з пен., 59

Пафос – Астана – 1:0

Голи: Андерсон Сілва, 87

Петрокуб – Рапід Відень – 0:3

Голи: Болла, 13, Бургшталлер, 53, 81

Шемрок Роверс – ТНС – 2:1

Голи: Кенні, 23, Воттс, 38 – Вільямс, 14

Старт туру було покладено у холодній Ісландії. Вікінгур з Рейк'явіка спокійно переграв боснійський Борац. Господарі оранізували два м'ячі ще в першому таймі, далі ж діяли по результату. Друга перемога підняла гарячих північних хлопців у верхню половину турнірної таблиці. Натомість для Бораца це перша поразка (раніше були нічия та перемога).

Головна сенсація зафіксована у Сербії, де скромна Бачка-Топола розтрощила Лугано. Господарі поля посідають наразі лише дев'яту сходинку національного чемпіонату, тоді як Лугано – другий у Швейцарії. Але в протистоянні таких різних, здавалося б, команд серби почали забивати вже з перших хвилин. Гості догравали матч у меншості – нерви не витримали у Боттані.

Ще один розгром стався у Варшаві, але тут вже без несподіванок. Легія завдяки дублям Лукіньяша та Гуаля розтоптала мінське Динамо, одного з головних аутсайдерів Ліги конференцій. Польські фанати традиційно відзначилися гаслами з політичним підтекстом. Зокрема, на адресу білорусів звучало таке: "Єб*ць к*рви Лукашенка". Після трьох турів Легія на вершині таблиці – максимальні 9 балів.

Втретє поспіль переміг і віденський Рапід, який мав легку прогулянку у Молдові. Міцним горішком залишається словенська Олімпія, яка вибила з турніру Полісся. Цього разу люблянці вдало з'їздили до ГІКа.

Роман Безус продовжує заліковувати травму ахілла, а без українця Омонія не встояла перед атаками Гента, його колишнього клубу. Натомість інший кіпрський клуб – Пафос – наприкінці дотиснув Астану. У британських розбірках ірландського Шемрока та валлійського ТНС перемогли перші. Клуб із Дубліна – нагорі таблиці із солідними сімома очками.

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