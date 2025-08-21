Ліга конференцій 2025/26, кваліфікація, раунд плей-офф, перші матчі

Шелбурн – Лінфілд – 3:1

Голи: Гаррі Вуд, 45+1, (пен.), Одубеко, 46, Кеффрі, 78 – Оффорд, 53

Нереалізовані пенальті: Одубеко, 42 – Оффорд, 63

Крістал Пелас – Фредрікстад – 1:0

Гол: Матета, 54

Ракув – Арда – 1:0

Гол: Пєнко, 28

Санта-Клара – Шемрок Роверс – 1:2

Голи: Вінісіус Лопеш, 20 – Грант, 43, Мандрою, 66

Хіберніан – Легія – 1:2

Голи: Малліган, 87 – Нсаме, 35, (пен.), Вшолек, 45+3

Шелбурн та Лінфілд (з Ірландії та Північної Ірландії відповідно) видали досить насичений матч. Почалось з того, що наприкінці першого тайму Одубеко не реалізував пенальті, але Вуд у компенсований час реалізував пенальті. Одубеко на самому початку другої половини подвоїв перевагу, але Оффорд досить швидко скоротив відставання. За 10 хвилин він міг зрівняти рахунок, але повторив "досягнення" Одубеко, не забивши з 11-метрової позначки. Кеффрі наприкінці гри поставив крапку в грі – 3:1 на користь Шелбурна.

Крістал Пелас, який не міг розраховувати на Еберечі Езе, мінімально обіграв Фредерікстад. Єдиним голом у зустрічі відзначився Матета на старті другого тайму. З таким самим рахунком Ракув здолав болгарську Арду завдяки голу Пєнко. Додамо, що за польську команду виступає Владислав Кочергін, який через травму пропустить увесь сезон 2025/26.

Ще один представник Ірландії, Шемрок Роверс, на виїзді здолав португальську Санта-Клару. Вінісіус Лопеш вивів португальців вперед, але Грант та Мандрою принесли перемогу Шемроку. А Легія, яка не могла розраховувати на Іллю Шкуріна, здолала шотландський Хіберніан завдяки голам Нсаме та Вшолека. Малліган один м'яч відквитав, але було занадто пізно.

