У четвер відбулась низка матчів-відповідей в 1/8 фіналу третього за силою єврокубку. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

АЗ – Лаціо – 2:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Карлссон, 28, Павлідіс, 62 – Андерсон, 21

Вест Хем – АЕК Ларнака – 4:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Скамакка, 21, Боуен, 47, 49, Мубама, 65

Вилучення: Густаву, 44 (АЕК, червона картка)

Вільяреал – Андерлехт – 0:1 (перший матч – 1:1)

Гол: Слімані, 73

Ніцца – Шериф – 3:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Лаборд, 30, Моффі, 53, Браїмі, 79 – Тапсоба, 55

Рашфорд приніс чергову перемогу МЮ, Ювентус пройшов німців, Севілья вистраждала чвертьфінал Ліги Європи

Нідерландський АЗ у поєдинку з Лаціо повторив результат першого матчу і вибив італійців з подальшого розіграшу турніру. Римляни вийшли вперед в середині першого тайму, але за сім хвилин отримали гол у відповідь. По перерві алкмаарці подвоїли свою перевагу і не дозволили супернику бодай зрівняти. Як наслідок, у чвертьфіналі Ліги конференцій гратиме саме АЗ.

Вест Хем декласував АЕК Ларнаку. Скамакка відкрив рахунок на 21-й хвилині, а наприкінці тайму лондонці залишились у більшості – Густаву отримав вилучення за грубу гру. Одразу після відпочинку Боуен протягом двох хвилин оформив дубль, а згодом Мубама добив гостей. Як наслідок, 6:0 за сумою двох матчів.

Андерлехт на виїзді несподівано переграв Вільяреал. Гол Слімані за 15 хвилин до завершення основного часу виявився вирішальним і, завдяки нічиїй у першому поєдинку, вивів бельгійців у наступний раунд змагань.

У ще одному матчі Ніцца переграла Шериф. Після мінімальної перемоги на виїзді французи переконливо довели невипадковість результату першої зустрічі. Український голкіпер тираспольців Максим Коваль вийшов в основі, провів на полі увесь матч, однак не зумів допомогти своїй команді продовжити єврокубкову казку.

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан