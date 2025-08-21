Сьогодні, 21 серпня, відбулись перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2025/26, кваліфікація, раунд плей-офф, перші матчі

Істанбул Башакшехір – Універсітатя Крайова – 1:2

Голи: Ебоеле, 87 – Чікальдау, 45+2, Мора, 61

Андерлехт – АЕК – 1:1

Голи: Дольберг, 21 – Еліассон, 75

Вилучення: Манталос, 90+5

Брейдаблік – Віртус – 2:1

Голи: Вальгейрссон, 31, Томен, 55, (пен.) – Скаппіні, 11, (пен.)

Дріта – Діфферданж – 2:1

Голи: Дабікай, 30, Краснічі, 80, (пен.) – Бух, 65

Вилучення: Мфуму, 90+1 (Діфферданж)

Левскі – АЗ Алкмар – 0:2

Голи: Садік, 56, Перротт, 62

Німан – Райо Вальєкано – 0:1

Гол: Альваро Гарсія, 77

Олімпія Любляна – Ноа – 1:4

Голи: Дурдов, 56 – Яколіш, 36, Улад Омар, 39, 52, (пен.), 64

Спарта Прага – Рига – 2:0

Голи: Кухта, 22, Ррахмані, 90

Страсбур – Брондбю – 0:0

Цельє – Острава – 1:0

Голи: Поплатнік, 8

Лозанна – Бешикташ – 1:1

Голи: Око, 83 – Рашіца, 45

Ягеллонія – Динамо Тирана – 3:0

Голи: Імас, 12, Пулюлю, 34, Войтушек, 50

У продовженні ігрового вечора Істанбул Башакшехір несподівано поступився Універсітаті Крайова. За турецьку команду виступає колишній конкурент Довбика у Ромі Ельдор Шомуродов, а за румунів – одразу троє гравців, відомих українському вболівальнику: Павло Ісенко (екс-воротар Ворскли), Олександр Романчук (колишній захисник Львова та Кривбаса) та Тудор Белуце (екс-опорник київського Динамо). Ебоселе наприкінці матчу скоротив відставання, але Універсітатя втримала перемогу.

Андерлехт розійшовся миром з АЕКом – на гол Дольберга (з асисту Торгана Азара) результативно відповів Еліассон. Дріта у більшості втримала перемогу над Діфферданжем, а ісландський Брейдаблік у вольовому стилі здолав Віртус із Сан-Марино.

АЗ Алкмар не зазнав проблем із болгарським Левскі – впевнена перемога 0:2 на виїзді. Райо Вальєкано мінімально обіграв білоруський Німан завдяки голу Альваро Гарсії. Ноа на виїзді розбив Олімпію з Любляни, а головним героєм став Улад Омар, який оформив хет-трик. Празька Спарта впевнено перемогла Ригу завдяки голам Кухти та Ррахмані.

У грі французького Страсбура та данського Брондбю голів так і не було – нічия 0:0. Словенський Целє здолав чеську Остраву (1:0). Бешикташ неочікувано не зумів обіграти Лозанну – Око на 83-й хвилині врятував швейцарців від поразки. А Ягеллонія розбила Динамо Тирана (3:0).

